به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه چهاردمین نمایشگاه اطلاعات و فناوری ارتباطات قم با اشاره به اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های استان در این عرصه است، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه از آن جهت که قم ام القرای تشیع است دارای ویژگی و برتری‌های محسوسی است.



تشریح مزیت‌های فناوری قم



وی با بیان اینکه قم از لحاظ فناوری نرم پیشرو و توانمند است، اظهار داشت: احداث شهرک صنعتی ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند قم را به یکی از بزرگترین قطب‌های آی تی کشور تبدیل کند.



معاون استاندار قم بر ورود بخش خصوصی و سازمان‌های مربوط برای ساخت و تکمیل شهرک آی تی کشور تاکید کرد و گفت: قم از زیرساخت، نیروی انسانی و محتوای لازم برای این امر برخوردار است و علاوه براین‌ها در مرکز کشور واقع شده است که خود یک امتیاز است.



قم محور رشد فرهنگی کشور باشد



وی به تلاش کشورها و برنامه ریزی آنها برای رسیدن به رشد و توسعه براساس فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: یک کشور باید توان پاسخگویی به نیاز های مردم را داشته باشد و این ارتباط مستقیم با مفهوم رشد دارد

وی با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم رشد کشور 8 درصد پیش بینی شده، گفت: رشد فرهنگی به مراتب دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای قرار دارد و باید برای توسعه اطلاعات برای همه مردم گام های اساسی با برنامه ریزی جامع برداشته شود.



دهناد با بیان اینکه باید قم محور رشد فرهنگی و دینی کشور بر پایه فناوری اطلاعات باشد، گفت: اگر به دنبال اشتغال پایدار، جذب سرمایه گذار، توسعه دولت الکترونیک، ارتقای اطلاعات و فناوری هستیم باید به دنبال توسعه و رشد کیفی و علمی باشیم.



وی توسعه پایدار را نیازمند به توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و تاکید کرد: علیرغم همه سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه انجام شده است باز میزان بهره برداری کم است و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند حلقه مفقوده انتقال داده‌های فناوری به مردم را توسعه دهد و تسریع کند.



بیش از 65 شرکت بزرگ اطلاعات و فناوری در چهاردهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قم از ساعت 16 تا 22 سوم تا ششم بهمن‌ماه سال جاری پذیرای شهروندان قمی خواهند بود.