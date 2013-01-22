برگزاری آیین اختتامیه کنگره شعر عاشورایی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، جمع کثیری از شاعران و مداحان سراسر کشور جمعه 6 بهمن در استان البرز گرد هم می‌آیند تا در آیین اختتامیه کنگره شعر عاشورایی البرز شرکت کنند.

در این مراسم که از ساعت 14 در سالن سیروس صابر اداه کل فرهنگ و ارشاد استان البرز آغاز می‌شود، شاعران و مداحان صاحب‌نام کشور گرد هم می‌آیند و شاعران صاحب‌نامی مانند علیرضا قزوه و فاضل نظری به شعرخوانی می‌پردازند.

همچنین حمیدرضا برقعی، شاعر صاحب‌ذوق آیینی، اجرای این مراسم را به عهده دارد و حاج سعید حدادیان، مداح و شاعر معروف کشورمان، به مدیحه‌سرایی و شعرخوانی می‌پردازد.

در این مراسم، علاوه بر اهدای جوایز نقدی به نفرات اول تا سوم، از شاعران برگزیده شرکت‌کننده در این کنگره نیز تقدیر به عمل می‌آید.

حدود 1000 اثر از شاعران سراسر کشور در دو بخش اصلی (شامل کلیه قالب‌های شعری) و جنبی (ویژه شاعران نوقلم تا سن 18 سال) به دبیرخانه کنگره شعر عاشورایی البرز ارسال شده است.