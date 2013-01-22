بیش از 40هزار اثر میراثی در استان اصفهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر سه شنبه در همایش تولید محصولات سالم و پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی با بیان اینکه این همایش در راستای فرهنگ‌سازی استاندارد بودن محصولات غذایی و تولید محصولات سالم در سطح جامعه برگزار شده است، اظهار داشت: همایش‌های اخیر برگزار شده در استان حول محور مباحث بهداشت و سلامت مردم و ارتقای مباحث زیست محیطی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت استان در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تلاش می‌کند، اضافه کرد: اینکه اگر چه امروز تهدید‌هایی از بخش‌های مختلف بر علیه استان وجود دارد اما با استفاده از برنامه‌ریزی‌های جامع و قانونمند در راستای برطرف شدن تمام این تهدید‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تمام این تهدید‌ها باید در سطح جامعه شناسایی شوند و مسئولان باید از دل این تهدید‌ها فرصت‌هایی را برای ارتقای سطح جامعه ایجاد کنند، بیان داشت: تمام مسائل موجود در استان با محور سلامت دنبال می‌شود و حفظ و ارتقای سلامت موجود در سطح جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه و تمام مسئولان باید در راستای این هدف مهم تلاش کنند، ادامه داد: بیش از 40 هزار اثر میراثی در استان اصفهان وجود دارد که عمده‌ترین این آثار در حال تخریب هستند و استان اعتباری برای مرمت و باز‌سازی این آثار در اختیار ندارد.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه آلاینده‌ها تنها به هوا اختصاص ندارد بلکه آب و خاک نیز آلاینده‌هایی دارند، تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه مباحث جهاد کشاورزی طرح‌های آبخیزداری و در بحث وزارت نیرو نیز ایجاد سد‌ها در استان دنبال می‌شود و در حال حاضر اکثر مجموعه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در راستای کاهش و برطرف شدن آلاینده‌های زیست محیطی در استان تلاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها و صدا و سیما باید در راستای فرهنگ‌سازی در زمینه افزایش اطلاعات مردم برای مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی تلاش کنند، افزود: حفظ محیط زیست، توجه به سلامت انسان و ارتقای کیفیت زندگی از اهمیت بسیاری برخوردار است.