تحقق 1500میلیارد ریال از بودجه های مصوب درآمدی شهرداری منطقه دو تبریز

به گزارش خبرنگار مهر،اکبر آقا محمدی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: این میزان حدود چهار برابر بودجه پیش بینی شده امسال است.

وی با اشاره به بودجه 380میلیارد ریالی پیش بینی شده امسال برای شهرداری منطقه دو اظهار داشت:اهداف اجرای پروژه های عمرانی 100درصد تحقق پیدا کرده است.

آقا محمدی همچنین با تاکید بر اختصاص 50 میلیارد ریال به طرح های فرهنگی در حال اجرا در منطقه دو تبریز اضافه کرد: زمان افتتاح فرهنگ سرای مخصوص بانوان با مساحت سه هکتار در ایام مبارک دهه فجر خواهد بود.

اکبر آقا محمدی تصریح کرد:در سال آینده 170میلیارد ریال برای شهردای منطقه دو تبریز جهت اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی شده تعیین شده است.

شهردار منطقه دو تبریز همچنین از اختصاص 60میلیارد ریال جهت خریداری اتوبوس های شهری و خودرو های جمع آوری زباله برای این منطقه خبر داد.

