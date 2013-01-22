موزه سیار حیات وحش زاهدان به طور رسمی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال بهشتی اظهار داشت: این موزه سیار که در یک اتوبوس قرار گرفته با هدف ارتقای سطح آموزش و بالا بردن توان علمی دانش آموزان و استفاده از این امکانات برای مدارسی که از مرکز شهر دور هستند راه اندازی شده است.

وی از آمادگی سازمان اتوبوسرانی جهت ارسال این موزه سیار به سایر نقاط استان خبر داد و گفت: یکی از اهداف مهم در افتتاح موزه حیات وحش سیار این بود که از طریق آن بتوانیم داشته ها و امکانات ناب زیست محیطی سیستان و بلوچستان را که در هیچ کجای کشور و حتی دنیا وجود ندارد، ابتدا به تمام نقاط استان و سپس به سایر نقاط کشور معرفی نماییم.

وی افزود: اولین ماموریت این موزه سیار با مراجعه به مجموعه مدارس قدس رستگاران زاهدان آغاز و موفق شدیم در این ماموریت و در مدت زمان کوتاهی، دانش آموزان 31 کلاس را از نزدیک با نمونه های تاکسیدرمی شده از حیوانات بومی استان آشنا کنیم که مورد استقبال بسیار خوب دانش آموزان و مسئولین مربوطه قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری زاهدان بیان داشت: مدیران تمامی مدارس سطح شهر و استان می توانند با ارائه درخواست کتبی به سازمان اتوبوسرانی شهرداری زاهدان جهت استفاده از این موزه منحصر به فرد اقدام نمایند.