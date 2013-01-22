اسلواکی دستگیری شهروند خود در ایران را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، مقامات دولت اسلواکی ضمن تایید خبر دستگیری "ماتی والوک" شهروند این کشور در ایران، از ادامه تلاش خود برای بازگرداندن این فرد به کشورش خبر دادند.

این در حالی است که دیپلماتهای اسلواکی تا کنون نتوانسته اند با این فرد که به اتهام ارتباط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دستگیر شده، تماس بگیرند.

بر اساس این گزارش "لوبیکا والوکوا" مادر فرد دستگیر شده گفته است آخرین بار در دهم دسامبر با فرزندش گفتگو کرده است. والوک که از ماه سپتامبر به ایران آمده، در این تماس به مادرش گفته است در شبهای سال نو به اسلواکی بازنمی گردد.

گفتنی است هفته گذشته فیلم مستندی با عنوان "شکارچی در دام" از تلویزیون ایران پخش شد که در آن والوک به فعالیت جاسوسی خود برای سازمان اطلاعاتی آمریکا اعتراف کرد و گفت هدف طرح جدید این سازمان علیه ایران باز کردن راه برای ورود به عرصه علمی و بر قراری ارتباط با دانشمندان و پژوهشگران هسته ای این کشوراست.