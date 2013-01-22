اثر نمایشی" جمعه با مادر بزرگ" در شیروان به روی صحنه رفت

سارا سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اثر نمایشی جمعه با مادر بزرگ به کارگردانی زهرا بهادران و سرپرستی سحر پرزحمت صبح و عصر سه شنبه در محل مجتمع فرهنگی هنری غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان به روی صحنه رفت.

وی اظهار داشت: این نمایشنامه کاری از گروه هنری یلدا بوده که در سه سیانس برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده و امروز در دو نوبت صبح و بعداز ظهر به اجرا درآمد.

سلامتی اضافه کرد: نمایشنامه جمعه با مادربزرگ که به رفتارهای دوران کودکی و نوجوانی پرداخته است، مورد توجه اهالی هنر و عموم مردم به خصوص کودکان و نوجوانان این شهرستان قرار گرفته و تاکنون بیش از 600 نفر از این نمایش استقبال و دیدن کردند.

وی تصریح کرد: این اثر نمایشی به همت حوزه هنری خراسان شمالی و همکاری انجمن هنرهای نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان تولید شده و در ایام دهه فجر نیز به روی صحنه خواهد رفت.

به گفته این مسئول پیش از این نیز اثر نمایشی"دلبسته" در نیمه دوم ماه محرم در شیروان به روی صحنه رفت که با استقبال چشمگیر مردم این شهرستان روبرو شد.

وی اظهار داشت: اثر نمایشی دلبسته که با محور امر به معروف و نهی از منکر و کرامت امام حسین(ع) توسط هنرمندان شیروانی تولید شده بود، نیمه دوم ماه محرم در محل مجتمع فرهنگی هنری غدیر این شهر به روی صحنه رفت و در زمان اجرای این نمایش حدود سه هزار نفر از اهالی شیروان از آن دیدن کردند.

