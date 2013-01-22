  1. عناوین کل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

هلاکویی:

نمایشگاه پوستر پیرامون پیامبر اعظم(ص) در اسفراین برپا می شود

نمایشگاه پوستر پیرامون پیامبر اعظم(ص) در اسفراین برپا می شود

اسفراین- خبرگزاری مهر: رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسفراین گفت: همزمان با هفته وحدت، نمایشگاه پوستر پیرامون پیامبر اعظم(ص) در اسفراین برپا خواهد شد.

حسین هلاکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته وحدت نمایشگاه پوستر پیرامون پیامبر اعظم(ص) در محل دائمی نمایشگاه های فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفراین واقع در خیابان امام رضا(ع) برپا خواهد شد.

وی افزود: در این نمایشگاه پوسترهای گرافیکی در شرح سیره نبوی، تاریخ اسلام و زندگی پیامبر از ولادت تا رحلت آن حضرت، در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: این نمایشگاه از ساعت 9 الی 12 و 16 الی 19 آماده استقبال از همشهریان گرانقدر است.

هلاکویی در ادامه عنوان کرد: نمایشگاه مشابهی نیز در مسجد امام رضا(ع) محل برگزاری نماز جمعه این شهرستان در روز جمعه برپا خواهد شد.

هلاکویی برگزاری کارگاه شعر نبوی توسط انجمن شعر در مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان را از دیگر برنامه های این اداره در گرامیداشت هفته وحدت عنوان کرد و افزود: همچنین در آیین نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته، یکی از شاعران پیشکسوت شهرستان، شعر خود را تقدیم ساحت مقدس نبی مکرم اسلام(ص) می کند.

کد مطلب 1797920

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید