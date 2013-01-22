نمایشگاه پوستر پیرامون پیامبر اعظم(ص) در اسفراین برپا می شود

حسین هلاکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته وحدت نمایشگاه پوستر پیرامون پیامبر اعظم(ص) در محل دائمی نمایشگاه های فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفراین واقع در خیابان امام رضا(ع) برپا خواهد شد.

وی افزود: در این نمایشگاه پوسترهای گرافیکی در شرح سیره نبوی، تاریخ اسلام و زندگی پیامبر از ولادت تا رحلت آن حضرت، در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: این نمایشگاه از ساعت 9 الی 12 و 16 الی 19 آماده استقبال از همشهریان گرانقدر است.

هلاکویی در ادامه عنوان کرد: نمایشگاه مشابهی نیز در مسجد امام رضا(ع) محل برگزاری نماز جمعه این شهرستان در روز جمعه برپا خواهد شد.

هلاکویی برگزاری کارگاه شعر نبوی توسط انجمن شعر در مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان را از دیگر برنامه های این اداره در گرامیداشت هفته وحدت عنوان کرد و افزود: همچنین در آیین نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته، یکی از شاعران پیشکسوت شهرستان، شعر خود را تقدیم ساحت مقدس نبی مکرم اسلام(ص) می کند.