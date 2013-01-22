کشف 20 کیلوگرم حشیش در راه آهن بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راه آهن بندرعباس از کشف 20 کیلو و 400 گرم حشیش از درون چرخ های یک خودرو در راه آهن بندرعباس خبر داد.

سرهنگ محمد علی سعادت نیا در تشریح خبر فوق گفت: مأموران مستقر در انبار توشه راه آهن بندرعباس روز گذشته به هنگام بازدید و بازرسی خودرو های ارسالی، با استفاده از فن چهره زنی به مالک و فرستنده یک خودرو که قصد انتقال به تهران را داشت مشکوک شدند.

رئیس پلیس راه آهن بندرعباس افزود: در بازرسی از خودرو مقدار24 کیلو 400 گرم حشیش بالفافه که به طرز ماهرانه ای در تعداد 20 بسته یک کیلویی جلد کاپوچینو به صورت چسب کاری شده بسته بندی شده بود از داخل چهار چرخ تیوپلس خودرو کشف شد.

سرهنگ سعادت نیاخاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر وضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به پلیس مبارزه با موادمخدر استان معرفی شد.

کشف 80 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندر لنگه

فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه از کشف 80 هزارو 300 لیتر گازوئیل قاچاق روز گذشته در شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی دامن افشان در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی وبا استفاده از منابع و مخبرین محلی ضمن شناسایی عاملین در یک عملیات ضربتی و منسجم مقدار 30هزار لیتر گازوئیل کشف و تعدادی اتباع بیگانه را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه افزود: همچنین ماموران انتظامی این شهرستان در عملیاتی دیگرحین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی مقدار 50 هزارو 300لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و2 دستگاه خودرو را توقیف کردند.

سرهنگ دامن افشان ضمن قدردانی از همکاری مردم با پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه قاچاق فراورده های نفتی ، موادمخدر و کالای قاچاق از طریق تلفن فوریت های پلیسی 110 اطلاع تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

کشف 460 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در بندرلنگه

فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه ازکشف 460هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی دامن افشان در تشریح این خبر اظهار داشت: مأمورین پرتلاش موادمخدر شهرستان با همکاری دیگر پلیس های تخصصی در راستای پاکسازی نقاط آلوده سطح حوزه استحفاظی، 460 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کردند .

فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه افزود: در راستای همین طرح تعداد هفت دستگاه خودرو و22 دستگاه موتور سیکلت نیز توقیف شود.

اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به سوخت قاچاق در شهرستان میناب

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده شهرستان میناب و کشف 70هزار لیتر سوخت قاچاق در روز گذشته خبرداد.

سرهنگ احمد دادستانی در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله جدی و ضربتی با قاچاقچیان سوخت و افراد سودجو که موجب هدر رفت سرمایه ملی کشور می گردند مأموران انتظامی استان ضمن شناسایی مناطق و محلات آلوده به قاچاق سوخت در شهرستان میناب روز گذشته با تشکیل اکیپی منسجم به محل واقع در روستاهای کرگان ، بندزرک،حکمی،گرازوئیه، کولغ کاشی و سطح شهر میناب اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پر تلاش استان طرح پاکسازی این محلات را با قوت و اقتدار اجرا و در اجرای این طرح ضمن توقیف 23 دستگاه موتورسیکلت و یک خودرو حامل و فعال در قاچاق سوخت و2 نفر از عوامل و عناصر قاچاق سوخت را دستگیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در ادامه این طرح بالغ بر 70 هزار لیتر سوخت قاچاق ، 1139 عدد چیلک(گالن)70 لیتری آغشته به گازوئیل، 2000 متر شیلنگ و متعلقات مخصوص انتقال گازوئیل ، 550 کیلوگرم لیمو امانی قاچاق، 3 دستگاه تردمیل قاچاق، 3 عدد کپسول کمپرسور کولراسپیلت، 70000نخ سیگار خارجی قاچاق و تعدادی تجهیزات دریافت از ماهواره کشف و ضبط شد.

سرهنگ دادستانی دیگر کشفیات و دستاوردهای این طرح در روز گذشته را: کشف 58 مخزن 1000 لیتری خالی آغشته به گازوئیل، 25 دستگاه موتور پمپ، 3 دستگاه موتور 200 قایق تک،9 عدد سیلندر و قطعات موتور قایق، 3400 قوطی آبمیوه قاچاق ، 1000 عدد لامپ کم مصرف قاچاق، 6 عدد صفحه گاز خوراک پزی قاچاق عنوان کرد.