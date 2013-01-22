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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۸

فردی بیرانوند:

توطئه های دشمنان بر ایران تاثیر نداشته است

توطئه های دشمنان بر ایران تاثیر نداشته است

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار ملارد گفت: توطئه های دشمنان بر ملت و کشور ایران تاثیر نداشته بلکه موجب پیشرفت و افزایش اقتدار شده است.

محمد فردی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: لطف وعنایت الهی، رهبری حضرت امام (ره) و هوشیاری و مقاومت مردم سه عامل اثرگذار در پیروزی انقلاب شکوهمند ملت ایران است.

وی افزود: حدود 34 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی میگذرد و با تداوم تهدیدها و تحریمهای دشمنان قسم خورده، هنوز مردم همانند گذشته در صحنه حضور دارند و پشتیبان ولایت فقیه هستند.

این مسئول با اشاره بر لزوم برگزاری جلسات ملاقات مردمی عنوان کرد: سرلوحه کار فرمانداری و تمامی روسای ادارات و نهادهای دولتی باید این مهم و رسیدگی به مشکلات شهروندان باشد.

کد مطلب 1797925

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