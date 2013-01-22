به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کاروان دانشآموزی دبیرستانهای پسرانه استان قم صبح سهشنبه طی مراسمی در قالب اردوهای راهیان نور عازم کربلای ایران و مناطق جنگی جنوب کشور شدند.
جانشین سپاه علی بن ابیطالب(ع) و رئیس ستاد راهیان نور سپاه استان قم در این مراسم، اظهار کرد: شهدای راه حق از جمله نشانههایی هستند که بندگان را به سمت هدایت الهی رهنمون میشوند و دیدن آثار و نشانههای آنان از طریق اردوی راهیان نور تأثیرات فراوانی خواهد داشت.
سرهنگ رضا حافظی با مقایسه جنگ سخت و نرم بیان داشت: در جنگ فیزیکی تلفات انسانی و خرابی زیرساختها وجود دارد اما همه این امور سبب اتحاد بیشتر در داخل کشور میشود؛ جنگ نرم امروز تفاوتهای زیادی با نبرد نظامی دارد زیرا تلف شدن در این جنگ به معنای شهادت نبوده و حیثیت آدمی را زیر سئوال میبرد؛ شبکههای ماهوارهای و سایتهای بی شمار اینترنتی ابزارهای دشمنان در تهاجم فرهنگی و اعتقادی به شمار میروند و در واقع میتوان گفت جوانان و نوجوانان امروز ایران مظلومترین نسل تاریخ هستند.
وی گفت: حضور دانشآموزان در اردوهای راهیان نور ارتباطی معنوی میان آنها و شهدا ایجاد کرده و مسیر درست را به آیندهسازان این مرز و بوم نشان میدهد.
مرقد شهدای اسلام همچون نوری هدایتگر جامعه است
جانشین سپاه علی بن ابیطالب(ع) ، مرقد شهدای اسلام را همچون نوری دانست که هدایتگر انسان در جامعه امروز است و گفت: نسل امروز نیازمند چنین ابزارهایی است تا راه را گم نکند.
وی ادامه داد: حضور در مناطق عملیاتی ایران سفری روحانی و معنوی است که با وجود سختیهای که ممکن است داشته باشد تأثیرات معنوی زیادی نیز بر روی دانشآموزان میگذارد به طوری که برخی از آنها تمایل ندارند آنجا را ترک کنند.
حافظی با بیان اینکه سعی شده است بهترین امکانات برای دانشآموزان استان قم طی سفر راهیان نور آماده شود، گفت: شرکتکنندگان در این اردوها نیز باید از فرصت به دست آمده استفاده کرده و ارتباطی معنوی میان خود و شهدا ایجاد کنند.
ایمنی سفرهای راهیان نور افزایش چشمگیری داشته است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) سپاه قم نیز در این مراسم گفت: طی سالهای اخیر اقدامات فراوانی برای افزایش ایمنی سفرهای راهیان نور صورت گرفته و این امر بازخورد خوبی در میان دانشآموزان داشته است.
سرهنگ پاسدار مهدی اریسی با اشاره به ضرورت آشنایی نوجوانان به ویژه دانشآموزان دبیرستانهای با فرهنگ جهاد، شهادت و پایداری اظهار کرد: دفاع مقدس پشتوانه فرهنگی جامعه است و این فرهنگ توسط جوانانی به ملت ایران عرضه شد که در سختترین شرایط در دفاع از دین و ولایت به جبههها رفتند.
وی افزود: به همین منظور امسال هم مانند سالهای گذشته در نوبت اول دختران دبیرستانی قم به اردوهای راهیان نور اعزام شده و با حضور در مناطق جنگی جنوب کشور با محل شهادت و رشادتهای رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شدند و در نوبت دوم نیز که پس از امتحانات نیم سال اول صورت میگیرد دانشآموزان پسر اعزام میشوند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) سپاه استان قم با بیان اینکه این ناحیه مقاومت دارای سهمیه هشت نوبت اعزام است گفت: در هر مرحله یعنی دختران و پسران هزار نفر در قالب کاروانهای 220 نفره عازم کربلای ایران میشوند.
وی افزود: هر کاروان شامل پنج دستگاه اتوبوس بوده و سعی میشود امکانات رفاهی لازم برای دانشآموزان در طی سفر و مدت اقامت در جنوب کشور فراهم شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) سپاه استان قم با تاکید بر افزایش ایمنی سفرهای راهیان نور ابراز کرد: تمام مسئولانی که همراه با دانشآموزان به این سفرها اعزام میشوند دورههای ایمنی را در مرکز گذرانده و آمادگی کاملی در این خصوص کسب کردهاند.
دانشآموزان حاضر در این کاروان از ناحیه یک آموزش و پرورش استان قم و زیر نظر ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) هستند که به مدت چهار روز در این اردو از مناطق مختلفی چون محل انجام عملیات محرم، شرحانی و یادمان شهدای اندیمشک بازدید خواهند کرد ضمن اینکه طی این مدت برنامههای فرهنگی متنوعی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.
در قالب کاروانی صورت گرفت؛
اعزام 220 دانشآموز پسر قمی به اردوهای راهیان نور/ افزایش ایمنی سفر
قم - خبرگزاری مهر: 220 دانشآموز دبیرستانهای پسرانه قم در قالب کاروانی راهی مناطق جنگی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کاروان دانشآموزی دبیرستانهای پسرانه استان قم صبح سهشنبه طی مراسمی در قالب اردوهای راهیان نور عازم کربلای ایران و مناطق جنگی جنوب کشور شدند.
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