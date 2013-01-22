قول همکاری وزیر دفاع آتی آمریکا به لابی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، هگل و بایدن در این دیدار مسائل "جدی و مهمی" را با سران یهودی آمریکا در میان گذاشته اند. در بیانیه ای که در همین رابطه از سوی سازمان های اصلی یهودی آمریکا منتشر شده این دیدار به عنوان فرصت مغتنمی برای طرح مسائل مهم و کلیدی مرتبط با همه یهودیان ارزیابی شده است.

این دیدار چند روز پس از دیدار سناتور پیشین جمهوریخواه از ایالت نبراسکا با رهبران یهودی دمکرات و عذرخواهی وی به خاطر اظهاراتش علیه لابی صهیونیستی در سال 2006 انجام گرفته است.

بر این اساس هگل که در اظهارات چند سال پیش خود لابی صهیونیستی آمریکا را به باد انتقاد گرفته بود، اطمینان داده در دولت اوباما بویژه در خصوص مسائلی مانند برنامه هسته ای ایران و تحریم ها علیه این کشور با رئیس جمهوری آمریکا همداستان باشد.

هگل همچنین در دیدار با سران یهودی گفته است از حامیان جدی مناسبات آمریکا-اسرائیل است اما انتقاداتی نیز به سیاست های تل آویو دارد. گفتنی است وی که از کهنه سربازان جنگ ویتنام محسوب می شود مدت دوازده سال و تا سال 2008 در سنا بود.