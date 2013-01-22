توزیع بیش از 50 هزار اصله نهال رایگان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان در اولین جلسه ستاد هفته منابع طبیعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه همزمان با هفته منابع طبیعی عملیات درختکاری و توسعه فضای سبز در استان و بخصوص حاشیه برخی از جاده ها آغاز می‌شود گفت: هفته منابع طبیعی فرصت مهم و مغتنمی برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی و جلب مشارکت مردمی درحفاظت از منابع طبیعی بوده و در این هفته با تهیه برنامه‌های رسانه‌ای و ترویجی، مقدمات اجرای تمامی طرح‌های مهم بخش منابع طبیعی استان فراهم می‌شود.

وی همچنین به توزیع نهال رایگان در اسفند ماه بین مردم اشاره کرده و افزود: با توزیع این نهال‌ها، مردم به کاشت درخت وحمایت از منابع طبیعی وخدادادی تشویق و درکنار آن یک فرهنگ مناسب از کاشت وحفاظت از منابع طبیعی در جامعه نهادینه می‌شود.

محمدیان حفاظت ازمنابع طبیعی را حفاظت از زندگی سالم انسانی در حال حاضر و آینده عنوان کرده و افزود: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه فرهنگی و اجتماعی هر فرد مسلمان شمرده شده و این امر تداوم حیات انسانی در طول زندگی و نسلهای آتی را فراهم می سازد.

تشکیل موزه حشرات با 1200 گونه در آذربا‌یجان‌شرقی

حسن منیری فر، رئیس مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی از شناسایی بیش از100 گونه درختی و درختچه ای در جنگل های ارسباران و 167 گونه در کل استان خبر داده و افزود: تشکیل موزه حشرات جنگلها و مراتع استان با حداقل هزار و 200 گونه حشره که تعداد زیادی از آنها برای اولین بار در کشور گزارش شده است از جمله اقدامات در این حوزه بوده است.

وی از جمع آوری و شناسایی230 گونه گیاهان دارویی در استان خبر داده و افزود: همچنین این مرکز موفق به شناسایی و جمع آوری فلور گیاهان استان بابیش از دو هزارو 135 گونه گیاهی و تعیین پراکنش آنها در سطح استان و تشکیل هرباریوم با اهداف آموزشی و تحقیقاتی بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان با بیان اینکه ارائه شیوه کنترل مکانیکی مهم ترین آفت درختان جنگلی در ارسباران به نام پروانه برگخوار دم قهوه ای بلوط که منجر به مهار این آفت درچند سال اخیر شده است افزود: همچنین محققین این مرکز موفق شده اند گونه جدید نماتد پاتوژن حشرات را برای اولین بار در دنیا به نام علمی Steinernema arasbaranense و یک گونه جدید در ایران به نام Hexamermis albicans را کشف و معرفی نمایند.

تولید سالانه 48 هزار تن سیب‌زمینی در بستان آباد

حسین فروغی با اشاره به کاشت سالیانه یک هزار و 500 هکتار محصول سیب‌زمینی در سطح این شهرستان و تولید 48 هزار تن محصول سیب‌زمینی اظهار کرد: زارعان این شهرستان مجبور هستند برای تامین بذر مورد نیاز خود به سایر استان‌ها مراجعه کنند که در این خصوص متحمل خسارت‌ها و زیان‌های فراوان می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای حل مشکل فوق و تامین بذر مورد نیاز سیب‌زمینی‌کاران این شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی بستان‌آباد در نظر دارد با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به تولید بذر این محصول مهم اقدام کند، افزود: از جمله برنامه‌های مدنظر کاشت ریزغده‌های سیب‌زمینی یا مینی تیوبرها است که این غده‌ها از لحاظ ژنتیکی خالص بوده و عاری از هر نوع بیماری و آفت گیاهی هستند.

وی همچنین با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته به طرح افزایش تولید سبزی و صیفی در این شهرستان گفت: در بهار سال 91 اقدام به کشت مینی تیوبر در ایستگاه تحقیقاتی تیکمه‌داش شد و با توجه به کیفیت عالی آن و تولید 2.5 تن بذر طبقه SE، این نوع کشت در سایر طبقات بذری در بهار سال 92 اعمال خواهد شد.

افتتاح طرح های آبخیزداری آذربایجان شرقی در هفته منابع طبیعی

سیروس داودی ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه های مهم این اداره کل در جهت حفظ و صیانت از حوزه های آبخیز در سراسر استان خبرداده و گفت: آبخیزداری یکی از اساسی ترین گامهای مهم در جهت حفظ این حوزه ها از سوی این اداره کل در راستای جلوگیری از رسوبات ، فرسایش خاک و سیلاب است.

وی با بیان اینکه در طول هفته منابع طبیعی در30 مدرسه در دو سطح دبیرستان و راهنمایی برنامه های آموزشی جهت آشنایی با قوانین منابع طبیعی در نظر گرفته شده است همکاری و همراهی مردم و مسئولان را جهت حفظ، احیاء و حراست از این عرصه‌ها را خواستار شد.

داودی دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و غرس نهال توسط امام جمعه تبریز، غرس نهال توسط استاندار آذربایجان شرقی در وادی رحمت و درکنار مزار شهدا، جشن درختکاری، افتتاح طرح های آبخیزداری، توزیع نهال رایگان در 20 شهرستان، برگزاری مسابقات مختلف در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و نشست پیشگیری از جرم در حوزه منابع طبیعی را از برنامه های هفته منابع طبیعی از 15 الی 21 اسفند ماه سال جاری عنون کرد.

