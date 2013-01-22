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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۴۸

به مناسبت هفته وحدت/

مسابقات اتومبیلرانی در اسفراین برگزار می شود

مسابقات اتومبیلرانی در اسفراین برگزار می شود

اسفراین - خبرگزاری مهر: رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسفراین گفت: مسابقات اتومبیلرانی گرامیداشت هفته وحدت در آستانه دهه مبارک فجر در اسفراین برگزار می شود.

محمد فیروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با هفته وحدت و در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مسابقات اتومبیلرانی در دو بخش پراید استاندارد و کلاس آزاد به همت هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات با حضور علاقه مندان به رشته اتومبیلرانی در بخش آقایان، صبح روز جمعه ششم بهمن ماه در کوهساران پارک قائم(عج) اسفراین برگزار می شود.

وی اظهار کرد: بنابر تصمیمات هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری شهرستان، مسابقه اتومبیلرانی بانوان نیز هفته آینده در روز 13 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

فیروز در ادامه عنوان کرد: رشته اتومبیل رانی در اسفراین رشته ای نوپا محسوب می شود که طرفداران و علاقه مندان مورد توجهی را به سمت خود جذب کرده و این مسئله وظیفه این هیأت را بیش از پیش سنگین می کند.

وی تصریح کرد: در پایان این مسابقات از نفرات اول تا سوم در هر بخش تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 1797931

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