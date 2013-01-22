  1. عناوین کل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

تمدن اعلام کرد:

محدودیتی در تامین برنج و گوشت شب عید استان تهران وجود ندارد

محدودیتی در تامین برنج و گوشت شب عید استان تهران وجود ندارد

تهران - خبرگزاری مهر: استاندار تهران گفت: هیچ محدودیتی برای تامین برنج و گوشت شب عید استان تهران وجود ندارد.

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده، برنج و گوشت قرمز مورد نیاز مردم برای شب عید در استان تهران به میزان لازم تامین می شود.

وی افزود: در واقع هیچ محدودیتی برای تامین برنج داخلی و خارج در استان تهران وجود ندارد.

تامین تمام مایحتاج شب عید مردم در نمایشگاه های بهاره

این مسئول عنوان کرد: طبق برنامه ریزی مقرر شده که تمامی مایحتاج شب عید مردم در نمایشگاه های بهاره که در تمام شهرستانهای استان تهران برپا می شود، تامین شود.

تمدن ادامه داد: در این نمایشگاه ها علاوه بر برنج و گوشت، ارزاقی مانند مواد لبنی، مواد شوینده و ... نیز توزیع خواهد شد.

راه اندازی جایگاه های ویژه عرضه میوه در نقاط مختلف شهر

استاندار تهران یادآور شد: به منظور افزایش ارائه خدمات به شهروندان و تسهیل در تامین مایحتاج آنها، علاوه بر فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، قرار است که جایگاه های ویژه عرضه میوه در نقاط مختلف شهر راه اندازی شود.

وی اعلام کرد: همچنین اگر میزان استقبال و تقاضای مردم برای ادامه کار نمایشگاه های بهاره افزایش یابد، با هماهنگی اعضای ستاد تنظیم بازار، زمان برپایی نمایشگاه ها افزایش می یابد.

کد مطلب 1797932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها