محدودیتی در تامین برنج و گوشت شب عید استان تهران وجود ندارد

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده، برنج و گوشت قرمز مورد نیاز مردم برای شب عید در استان تهران به میزان لازم تامین می شود.

وی افزود: در واقع هیچ محدودیتی برای تامین برنج داخلی و خارج در استان تهران وجود ندارد.

تامین تمام مایحتاج شب عید مردم در نمایشگاه های بهاره

این مسئول عنوان کرد: طبق برنامه ریزی مقرر شده که تمامی مایحتاج شب عید مردم در نمایشگاه های بهاره که در تمام شهرستانهای استان تهران برپا می شود، تامین شود.

تمدن ادامه داد: در این نمایشگاه ها علاوه بر برنج و گوشت، ارزاقی مانند مواد لبنی، مواد شوینده و ... نیز توزیع خواهد شد.

راه اندازی جایگاه های ویژه عرضه میوه در نقاط مختلف شهر

استاندار تهران یادآور شد: به منظور افزایش ارائه خدمات به شهروندان و تسهیل در تامین مایحتاج آنها، علاوه بر فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، قرار است که جایگاه های ویژه عرضه میوه در نقاط مختلف شهر راه اندازی شود.

وی اعلام کرد: همچنین اگر میزان استقبال و تقاضای مردم برای ادامه کار نمایشگاه های بهاره افزایش یابد، با هماهنگی اعضای ستاد تنظیم بازار، زمان برپایی نمایشگاه ها افزایش می یابد.