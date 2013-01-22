تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با 20 گل فیلیپین را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین دیدارش مقابل تیم فیلیپین قرار گرفت و توانست با نتیجه قاطع 20 بر صفر پیروز این میدان شود.

این دیدار با قضاوت داوری از ازبکستان و از ساعت 15:45 به وقت تهران آغاز شد. گل‌های این مسابقه را علی نادری، فرید بلوک باشی و مسلم مسیگر هر کدام 3 گل، محمد احمدزاده و محمد علی مختاری هر کدام 4 گل، حسن عبدالهی (2گل) و مهران مرشدی زاده به ثمر رساندند.