تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با 20 گل فیلیپین را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین دیدارش مقابل تیم فیلیپین قرار گرفت و توانست با نتیجه قاطع 20 بر صفر پیروز این میدان شود.
این دیدار با قضاوت داوری از ازبکستان و از ساعت 15:45 به وقت تهران آغاز شد. گلهای این مسابقه را علی نادری، فرید بلوک باشی و مسلم مسیگر هر کدام 3 گل، محمد احمدزاده و محمد علی مختاری هر کدام 4 گل، حسن عبدالهی (2گل) و مهران مرشدی زاده به ثمر رساندند.
همچنین در این دیدار تیم ملی کشورمان هیچ کارتی دریافت نکرد و نزدیک به 100 تماشاگر ایرانی با هماهنگی سفارت ایران در دوحه از این بازی دیدن کردند. کادر فنی تیم ملی فوتبال ساحلی از دیدار بعدی که در این ورزشگاه بین تیم های همگروه کشورمان که بین عراق و چین برگزار میشود دیدن خواهند کرد.
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