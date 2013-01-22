  1. ورزش
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۰۰

مقدماتی جام جهانی/

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با 20 گل فیلیپین را شکست داد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با 20 گل فیلیپین را شکست داد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین دیدارش در مرحله گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی که در دوحه قطر برگزار می‌شود، در یک دیدار کاملا یکطرفه از سد فیلیپین گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین دیدارش مقابل تیم فیلیپین قرار گرفت و توانست با نتیجه قاطع 20 بر صفر پیروز این میدان شود.

این دیدار با قضاوت داوری از ازبکستان و از ساعت 15:45 به وقت تهران آغاز شد. گل‌های این مسابقه را علی نادری، فرید بلوک باشی و مسلم مسیگر هر کدام 3 گل، محمد احمدزاده و محمد علی مختاری هر کدام 4 گل، حسن عبدالهی (2گل) و مهران مرشدی زاده به ثمر رساندند.

همچنین در این دیدار تیم ملی کشورمان هیچ کارتی دریافت نکرد و نزدیک به 100 تماشاگر ایرانی با هماهنگی سفارت ایران در دوحه از این بازی دیدن کردند.  کادر فنی تیم ملی فوتبال ساحلی از دیدار بعدی که در این ورزشگاه بین تیم های همگروه کشورمان که بین عراق و چین برگزار می‌شود دیدن خواهند کرد.
کد مطلب 1797935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه