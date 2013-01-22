رزمایش مشترک امداد و نجات دریایی ایران و عمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش دریایی امداد و نجات مشترک جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان با حضور واحدهای منتخب شناور و پروازی نیروی دریایی دو کشور در جنوب جزیره هرمز برگزار شد.

ناخدا یکم عرشه رامین تقی پور فرمانده رزمایش دریایی امداد و نجات مشترک ایران و عمان با بیان اینکه عملیات جستجو و نجات در مدت زمانی کمتر از 45 دقیقه اجرا شد که این زمان دقیقا متناسب با استانداردهای جهانی و همچنین پیش بینی های به عمل آمده است، گفت: صبح امروز بخشی از واحد های منتخب شناور و پروازی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان ، پس از استقرار در محلهای از پیش تعیین شده این رزمایش را در محدوده آب های ایران و در جنوب جزیره هرمز به اجرا گذاشتند.

ناخدا یکم تقی پور خاطر نشان کرد: در این رزمایش یک فروند کشتی تجاری حامل مواد نفتی قابل اشتعال با بیست نفر خدمه که از بندر عباس به مقصد بندر صلاله عمان در حرکت بود، به علت نشت سوخت دچار حریق گسترده شده و قادر به حرکت نبود که در همین راستا پیام درخواست کمک این کشور از طریق پایگاه امداد و نجات دریایی بندر عباس(MRCC) به نیروی دریایی ارتش اعلام شد.

وی تصریح کرد: بخشی از واحدهای شناور و پروازی نیروی دریایی ارتش اعم از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران(الوند) ، ناو بیمارستانی لارک، یک فروند هواپیمای بال ثابت نیروی دریایی، یک فروند بالگردAB یک فروند هواناوBH7و همچنین ناو عمانی نصرالبحر به همراه یک فروند بالگرد لینکس که در نزدیکی منطقه حادثه بود، ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در عملیات جستجو،نجات و امداد رسانی به مصدومین،بلافاصله طرح این عملیات را با همکاری یکدیگر به اجرا گذاشتند.

ناخدا یکم تقی پور بیان داشت: با توجه به اینکه دو کشور ایران و عمان در مسیر یکی از پر ترددترین آبراه های بین المللی قرار دارند؛ رزمایش سالیانه ی امداد و نجات دریایی به صورت مشترک به منظور اتحاد منطقه ای و جهت تامین ایمنی و امنیت در ابعاد مختلف بویژه در دریا بین این دو کشور دوست و برادر انجام می شود که امسال در محدوده آبهای داخلی جمهوری اسلامی ایران اجرا شد.

فرمانده رزمایش در ادامه ، کسب هماهنگی در بکارگیری روشهای امداد و نجات در دریا بین نیروهای دریایی ایران و عمان را یکی از اهداف اجرای این رزمایش های مشترک دانست و اظهار داشت: ارتقاء سطح آمادگی، ایجاد هماهنگی بیشتر و افزایش سرعت عملکرد یگانهای شناور پروازی حاضر در رزمایش، استفاده از روشهای نوین در سطوح بالای بین المللی بین نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و سلطنتی عمان جهت برقراری ارتباط در دریا، انتقال تجربه از کارکنان قدیمی به کارکنان جوان و تحکیم ارتباط و اتحاد منطقه ای به منظور تامین ایمنی و امنیت در دریا بین کشور های همسایه ایران و عمان، از جمله اهداف دیگر برگزاری رزمایش دریایی امداد و نجات مشترک بین این دو کشور است.