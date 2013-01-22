موفقیت اعضای خانه کاریکاتور اصفهان در جشنواره دائجون کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام پورفلاح اظهار کرد: طبق اعلام نتایج بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی دائجون کره جنوبی ۲۹ نفر از کارتونیست های ایرانی با ۸۸ اثر در جشنواره دائجون شرکت کرده اند که از این میان 22 اثر منتخب شده و در کتاب این جشنواره به چاپ رسیده است.

وی افزود: هم اکنون کتاب این جشنواره برای هنرمندان راه یافته به این جشنواره ارسال شده است و اسامی هنرمندان اصفهانی که آثارشان در این جشنواره در دو بخش با عنوان های: بهترین کارتون و بخش ویژه منتخب گردیده و به چاپ رسیده است به شرح زیر اعلام شد.

مدیر خانه کاریکاتور اصفهان خاطر نشان کرد: آثار علی اسدی، جمال الدین اعتباریان، لیلا بذرافشان، پیام پورفلاح، محمودرضا صنعتی، دخشید قدرتی پور، عالیه مظاهری، نگین نقیه، سمانه نیسانی در بخش بهترین کارتون و اثر ناهید زمانی در بخش ویژه پذیرفته و منتخب شده است.

