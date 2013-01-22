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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۰

پورفلاح خبر داد

موفقیت اعضای خانه کاریکاتور اصفهان در جشنواره دائجون کره جنوبی

موفقیت اعضای خانه کاریکاتور اصفهان در جشنواره دائجون کره جنوبی

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر خانه کاریکاتور اصفهان مدیر خانه کاریکاتور اصفهان از موفقیت اعضای خانه کاریکاتور اصفهان در جشنواره دائجون کره جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام پورفلاح اظهار کرد:  طبق اعلام نتایج بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی دائجون کره جنوبی ۲۹ نفر از کارتونیست های ایرانی با ۸۸ اثر در جشنواره دائجون شرکت کرده اند که از این میان 22 اثر منتخب شده و در کتاب این جشنواره به چاپ رسیده است.

وی افزود: هم اکنون کتاب این جشنواره برای هنرمندان راه یافته به این جشنواره  ارسال شده است و اسامی هنرمندان اصفهانی که آثارشان در این جشنواره در دو بخش با عنوان های: بهترین کارتون و بخش ویژه منتخب گردیده و به چاپ رسیده است به شرح زیر اعلام شد.

مدیر خانه کاریکاتور اصفهان خاطر نشان کرد: آثار علی اسدی، جمال الدین اعتباریان، لیلا بذرافشان، پیام پورفلاح، محمودرضا صنعتی، دخشید قدرتی پور، عالیه مظاهری، نگین نقیه، سمانه نیسانی در بخش بهترین کارتون و اثر ناهید زمانی  در بخش ویژه پذیرفته و منتخب شده است.
 

کد مطلب 1797940

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