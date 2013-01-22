جشنواره فرهنگی و هنری "جهادی و هجرت" برگزار می شود

محمد شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین جشنواره فرهنگی و هنری جهادی و هجرت در شش قالب هنری فیلم کوتاه، عکس، شعر، داستان، خاطره و طنز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در بهار سال 92 برگزار خواهد شد، افزود: شرکت کنندگان بسیجی می توانند آثار خود را در رشته های فوق الذکر تا 20 فروردین ماه سال آینده به مراکز بسیج سازندگی خراسان شمالی و یا شهرستان های تابعه تحویل دهند و یا آثار خود را به صورت لوح فشرده به صندوق پستی این سازمان در استان به شماره 1133-94155 ارسال نمایند.

شاکری اضافه کرد: همچنین افرادی که مایل به شرکت در این جشنواره هستند می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://khshomali.sbs.gov.ir مراجعه کنند.

به گفته مدیر فرهنگی سازمان بسیج سازندگی خراسان شمالی بسیجیان استان در نخستین دوره جشنواره فرهنگی هنری جهادی و هجرت در رشته عکاسی رتبه پنجم کشور و در رشته فیلم کوتاه نیز به رتبه دهم دست یافته بودند.