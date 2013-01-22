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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۲۵

پس از چهار ماه/

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان مشخص شد

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان مشخص شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان پس از چهار ماه از رفتن مدیرکل سابق این اداره، مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان انتخاب شد.

حجت الاسلام مرشدی پیش از این به عنوان مسئول فرهنگی و عقیدتی در وزارت دفاع و همچنین صنایع شهید درویشی فعالیت کرده است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان طی چهار ماه گذشته پس از اتمام ماموریت حجت الاسلام علی مریدی زاده مدیرکل سابق ارشاد هرمزگان با سرپرستی انوشیروان پیشدار معاون فرهنگی اداره کل ارشاد هرمزگان، اداره می شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ساعت 12:30 روز چهارشنبه، چهارم بهمن در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار می شود.

کد مطلب 1797944

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