حمایت مخالفان از گفتگوهای مفید/ تکرار ادعاهای آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، گروههای عمده مخالفان بحرینی شامل الوفاق، وعد، تجمع ملی دمکراتیک، تجمع ملی دمکراتیک یکپارچه، دمکراتیک پیشرو و الاخاء ملی با صدور بیانیه ای از هر راه حل سیاسی و عادلانه که ثبات را به دنبال داشته باشد حمایت کردند.

در بیانیه این گروهها آمده است: گفتگو و راه حلهای جدی و صادقانه که خواسته های ملت بحرین را برآورده سازد مورد حمایت است اما تلاشهای گفتگو نباید همانند سابق بی نتیجه باشد.

خبر دیگر اینکه مسئولان وزارت کشور بحرین اخبار مربوط به توقیف یک قایق ایرانی حامل سلاح به بحرین را تکذیب کردند.

از سوی دیگر پارلمان بحرین بر برگزاری گفتگوی ملی فراگیر و ضرورت مشارکت نمایندگان این مجلیس در گفتگوهای ملی تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه غانم البوعینین وزیر مشاور دولت بحرین در امور خارجه مخالفان بحرینی را متهم به تلاش برای تخریب کشور کرد.

وی ادعا کرد: مخالفان در همه کشورها به دنبال مصلحت کشور هستند اما مخالفان بحرینی به دنبال تخریب کشور از راه بی ثبات کردن سیاسی و اقتصادی بحرین هستند.

این وزیر وابسته به آل خلیفه ضمن تکرار ادعاهای قبلی درباره دخالت ایران در بحرین مدعی شد: آیا وضعیت بحرین نیازمند به انقلاب است؟ آیا وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بحرین همانند سوریه، مصر، لیبی، تونس و یمن است که نیاز به انقلاب داشته باشد؟