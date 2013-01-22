محور ارتباطی سرچم و خلخال - پونل در استان اردبیل مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، معراج ظهیری شامگاه سه شنبه در بازدید از مرکز کنترل ترافیک جاده های استان در جمع خبرنگاران گفت: جاده "سرچم" در استان اردبیل به ترمیم بخشهایی از جاده و نیز پاکسازی سطح محور از امروز تا پانزدهم بهمن ماه مسدود است.

وی با بیان اینکه رانندگان از ساعت هشت صبح تا شش بعد از ظهر حق تردد در این مسیر را ندارند، یادآور شد: رانندگان در ساعات منع تردد از جاده های جایگزین استفاده کرده و با راهداران و ماموران پلیس همکاری کنند.

به گفته فرمانده پلیس راه استان رانندگان تا 15 بهمن می توانند از جاده اردبیل – آستارا – رشت تردد داشته و به مرکز کشور دسترسی داشته باشند.

وی همچنین از مسدود بودن محور خلخال – پونل خبر داد و یادآور شد: این مسیر نیز به دلیل بارش برف و کولاک شدید همچنان مسدود بوده و تردد در آن غیرممکن است.

ظهیری با بیان اینکه هم اکنون وضعیت جاده های استان اردبیل عادی و هیچ مورد مشکلی به چشم نمی خورد، از رانندگان و مسافران این استان خواست قبل از حرکت از وضعیت راه های مطلع شده و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

فرمانده پلیس راه استان اردبیل تاکید که در حال حاضر تمام راه های استان به غیر از محورهای ذکر شده باز و تردد در آن جریان دارد.

