به گزارش خبرگزاری مهر، فرهانیان رئیس مرکز پژوهش، آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه هرگونه قاچاق کالا، مبادله غیرقانونی و یا قاچاق ارز را در پی خواهد داشت، گفت: قاچاق کالا و قاچاق ارز ملازم یکدیگرند.

فرهانیان با اشاره به گزارش اداره کل نظارت و بازرسی بانک مرکزی در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی، هدف از تشکیل این کارگروه را اشراف اطلاعاتی و کارا نمودن پژوهش‌های حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.

وی از شناسایی صرافی‌های غیرمجاز، بررسی نحوه عملکرد آنها و علل فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارز بر اساس گزارش رئیس گروه بازرسی صرافی‌ها و مؤسسات غیربانکی به این کارگروه، خبر داد.