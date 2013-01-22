به گزارش خبرگزاری مهر، فرهانیان رئیس مرکز پژوهش، آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه هرگونه قاچاق کالا، مبادله غیرقانونی و یا قاچاق ارز را در پی خواهد داشت، گفت: قاچاق کالا و قاچاق ارز ملازم یکدیگرند.
فرهانیان با اشاره به گزارش اداره کل نظارت و بازرسی بانک مرکزی در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد صرافیها، بانکها و مؤسسات مالی، هدف از تشکیل این کارگروه را اشراف اطلاعاتی و کارا نمودن پژوهشهای حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.
وی از شناسایی صرافیهای غیرمجاز، بررسی نحوه عملکرد آنها و علل فعالیتهای غیرقانونی در حوزه ارز بر اساس گزارش رئیس گروه بازرسی صرافیها و مؤسسات غیربانکی به این کارگروه، خبر داد.
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