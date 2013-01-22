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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۲۰

کسب رتبه اول طرح اکرام ایتام کشوری در 6 ماهه اول 91

کسب رتبه اول طرح اکرام ایتام کشوری در 6 ماهه اول 91

تبریز- خبرگزاری مهر:مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)آذربایجان شرقی از کسب رتبه اول در طرح اکرام ایتام در کشور طی 6 ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر حسین دشتی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود:در ارزیابی دوره ای عملکرد اکرام استانها توسط دفتر مرکزی،اکرام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجانشرقی طی 6 ماهه اول سال جاری رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داد.

 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی با اعلام  این خبر افزود: در این مدت نیازهای زیستی،معیشتی ،فرهنگی واجتماعی تعداد 6 هزار و 500یتیم نیازمند در سطح استان  توسط 26هزار حامی خیر و نیکوکار تامین و بیش از 406 میلیارد  و 300 میلیون ریال به آنان کمک رسانی شده است.

وی با اشاره به سرانه پرداختی ماهانه به هر یتیم در طی 6 ماهه اول سال جاری اظهار داشت: این سرانه حدود 1میلیون و 190 هزار ریال بوده و از رشد 86 درصدی  نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته برخوردار بوده است.

دشتی با بیان اینکه فعالیت شبکه اکرام ایتام صرفا در حوزه مسائل اقتصادی متمرکز نیست تصریح کرد: برگزاری جلسات آموزشی برای مادران ایتام وخود ایتام در جهت مهارت وشناخت افزایی وبالا بردن هوش هیجانی آنها در مدیریت زیست و ارتباط مداخله محور مددکاران متخصص با خانواده ایتام و فعالیت مشارکت محور اجزاء شبکه اکرام(مددکاران خانواده و ایتام و جامعه حامیان ) از جمله اقدامات طرح اکرام این نهاد می باشد.

کد مطلب 1797951

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