امیر رسولیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افتتاح اولین نمایشگاه نقاشی نسل نو استان سمنان در نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کومش سمنان افزود: این نمایشگاه با هدف شناسایی هنرمندان نقاش نسل نو استان شامل 56 اثر نقاشی برپا شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان بیان داشت: در نمایشگاه نقاشی نسل نو آثار 22 هنرمند نقاش استان سمنان با موضوعات چهره، وقایع نگاری و آزاد در معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.

رسولیان گفت: قرار است در پایان برگزاری این نمایشگاه 10 اثر نقاشی انتخاب و به مرحله کشوری که اسفندماه در تهران برگزار می شود راه یابد.

به گزارش مهر، این نمایشگاه تا نهم بهمن ماه از ساعت هشت تا 12 و 16 تا 20 برای بازدید عموم دایر است.

