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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۴۷

رسولیان به مهر خبر داد:

افتتاح اولین نمایشگاه نقاشی نسل نو استان سمنان

افتتاح اولین نمایشگاه نقاشی نسل نو استان سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان از افتتاح اولین نمایشگاه نقاشی نسل نو استان سمنان در نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کومش سمنان خبر داد.

امیر رسولیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افتتاح اولین نمایشگاه نقاشی نسل نو استان سمنان در نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کومش سمنان افزود: این نمایشگاه با هدف شناسایی هنرمندان نقاش نسل نو استان شامل 56 اثر نقاشی برپا شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان بیان داشت: در نمایشگاه نقاشی نسل نو آثار 22 هنرمند نقاش استان سمنان با موضوعات چهره، وقایع نگاری و آزاد در معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.

رسولیان گفت: قرار است در پایان برگزاری این نمایشگاه 10 اثر نقاشی انتخاب و به مرحله کشوری که اسفندماه در تهران برگزار می شود راه یابد.

به گزارش مهر، این نمایشگاه تا نهم بهمن ماه از ساعت هشت تا 12 و 16 تا 20 برای بازدید عموم دایر است.
 

کد مطلب 1797952

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