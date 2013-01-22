  1. عناوین کل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۳۶

فرماندار پارسیان:

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در پارسیان برپا می شود

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در پارسیان برپا می شود

پارسیان - خبرگزاری مهر: فرماندار پارسیان از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پوربابایی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پارسایان، اظهار داشت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی با اهداف دولت خدمتگذار در راستای تنظیم بازار از تاریخ پنجم الی چهاردهم بهمن ماه در پارسیان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه دارای 100غرفه است که این غرفه ها بیشتر کالا های پر مصرف مورد نیاز مردم را عرضه می کنند.

فرماندار پارسیان افزود: در این نمایشگاه کالاهای با کیفیت داخلی در جهت حمایت از تولیدات داخلی ارائه می شود.

پوربابایی تصریح کرد: بابد با کنترل و نظارت بر بازار از گرانفروشی جلوگیری کرد و ضمن برخورد با سودجویان فضایی را ایجاد کنیم تا مردم در آرامش کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند.

کد مطلب 1797953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها