نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در پارسیان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پوربابایی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پارسایان، اظهار داشت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی با اهداف دولت خدمتگذار در راستای تنظیم بازار از تاریخ پنجم الی چهاردهم بهمن ماه در پارسیان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه دارای 100غرفه است که این غرفه ها بیشتر کالا های پر مصرف مورد نیاز مردم را عرضه می کنند.

فرماندار پارسیان افزود: در این نمایشگاه کالاهای با کیفیت داخلی در جهت حمایت از تولیدات داخلی ارائه می شود.

پوربابایی تصریح کرد: بابد با کنترل و نظارت بر بازار از گرانفروشی جلوگیری کرد و ضمن برخورد با سودجویان فضایی را ایجاد کنیم تا مردم در آرامش کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند.