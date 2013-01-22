به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در دیدار استاندار و هیئات رئیسه دانشگاههای قم ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای پیریایی استاندار قم در طول مدت مسئولیت استانداری قم، گفت: فعالیتهای خوبی در زمینه اسلامی شدن دانشگاهها انجام گرفته است، ولی علیرغم فعالیتهای موثر انجام گرفته، نیازمند تحولات اساسی و عمیق در رشتههای علوم انسانی هستیم.
وی انجام کارهای علمی محتوایی و مدیریت علمی قوی را لازمه این امر دانست و گفت: باید تلاش شود تا معارف اسلامی به شکل محتوایی و جوهری در دانشگاهها وارد شود تا با جایگزینی کتب اسلامی از متفکران حوزوی و دانشگاهی بتوان برتری علوم اسلامی در همه رشتهها را به اثبات رساند.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: احیای تفکر و اندیشه های امام خمینی و اندیشمندان بزرگ در زمینه حوزه و دانشگاه، می تواند در تحول علوم انسانی و تولید علم مفید و راهگشا باشد.
وی افزود: همین نگاه و جهان بینی باید در حوزه های علمیه نیز احیا شود تا با پرورش بزرگانی مانند شهید بهشتی و شهید مطهری، جامعه را از وجود آنان بهره مند کرد.
ظرفیتهای قم باید به بهترین نحو به دنیا معرفی شود
آیت الله هاشمی شاهرودی ظرفیتهای بالقوه فرهنگی قم را مورد توجه قرار داد و گفت: حوزه علمیه و مراجع بزرگوار از مهم ترین ظرفیتهای قم به عنوان ام القرای جهان اسلام به شمار میرود که باید از آنها به بهترین نحو استفاده و به دنیا معرفی کرد.
وی تاکید کرد: پیاده کردن فرهنگ اسلام ناب محمدی و اهل بیت(ع) باید هدف جدی همه نهادها باشد.
عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی همچنین اشاره به روند مثبت فعالیتهای عمرانی در قم، از تلاشها و زحمات پیریایی استاندار قم قدردانی کرد.
دانشگاه های قم باید مصداق عملی وحدت حوزه و دانشگاه باشند
استاندار قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند توسعه و پیشرفت استان، اظهار کرد: به فضل الهی و با همت و تلاش جدی بخش های مختلف اجرایی، عمران و آبادانی قم با سرعت و شتاب مناسبی در حال پیگیری است.
کرمرضا پیریایی با بیان این که قم در دولت های نهم و دهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است، افزود: پروژه های سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری و مهر ماندگار دولت، فرصت مغتنمی را در راستای سرعت دادن به روند توسعه و جبران عقب ماندگی های گذشته قم به وجود آورده است.
وی با اشاره به نگاه ویژه استان به مسائل فرهنگی، گفت: در ماه های اخیر بیش از 10 نشست کاری مفید با مجموعه های دانشگاهی استان برگزار شده است که مصوبات این نشست ها را تا رسیدن به نتیجه لازم پیگیری خواهیم کرد.
تدوین آمایش آموزش عالی استان ضروری است
پیریایی همچنین تدوین آمایش آموزش عالی استان را به عنوان یک امر مهم و ضروری در حوزه فرهنگی ، مورد اشاره قرار داد و افزود: راهبردهای کلان و اساسی استان در این بخش با استفاده از نقطه نظرات و رهنمودهای علما و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی طراحی خواهد شد.
وی تاثیرگذاری در سطوح ملی و بین المللی را از مهم ترین شاخصه های دانشگاه های قم برشمرد و افزود: قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و مرکز تولید و نشر معارف اسلامی، میتواند نقش ویژهای را در شکل گیری دیپلماسی علمی و سایر مباحث فرهنگی و دینی کشور و جهان اسلام داشته باشد.
استاندار قم با تاکید بر لزوم بهره مندی دانشگاه های قم از برکات معنوی حوزه علمیه، تصریح کرد: دانشگاه های قم باید مصداق عملی وحدت حوزه و دانشگاه باشند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی با بیان اینکه باید تلاش شود تا معارف اسلامی به شکل محتوایی و جوهری در دانشگاهها وارد شود،تأکید کرد: نیازمند تحولات اساسی و عمیق در رشتههای علوم انسانی هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در دیدار استاندار و هیئات رئیسه دانشگاههای قم ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای پیریایی استاندار قم در طول مدت مسئولیت استانداری قم، گفت: فعالیتهای خوبی در زمینه اسلامی شدن دانشگاهها انجام گرفته است، ولی علیرغم فعالیتهای موثر انجام گرفته، نیازمند تحولات اساسی و عمیق در رشتههای علوم انسانی هستیم.
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