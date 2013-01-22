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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۴۲

طی محرم و صفر/

2500 نفر روز تبلیغ دینی وی‍‍ژه بانوان در اردبیل اجرا شد

2500 نفر روز تبلیغ دینی وی‍‍ژه بانوان در اردبیل اجرا شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل از اجرای دو هزار و 500 نفر روز تبلیغ دینی وی‍ژه بانوان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا حقی شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر ویژه بانوان اردبیل اضافه کرد: این تبلیغات در زمینه های مختلف دینی، مذهبی، شرعی و... بوده است.

وی افزود: مبلغات اعزامی در دو ماه محرم و صفر به عزادارای و ذکر مصائب در خصوص این ایام پرداخته و بانوان را در خصوص اهداف قیام عاشورا و نهضت ابا عبدالله الحسین (ع) آشنا کردند.

حقی تصریح کرد: سخنرانی در باب صبر حضرت زینب، شهادت امام حسین و 72تن از یاران باوفایش، الگوگیری از بانوان نهضت عاشورا، حجاب عفاف، تحکیم بنیان خانواده و بصیرت دینی از دیگر مباحث مطرح شده از سوی مبلغان بوده است.

وی با بیان اینکه مبلغات اعزامی در این ایام از اساتید حوزه و دانشگاه و نیز اساتید گفتمان دینی بودند، یاداور شد: این افراد با هدف ترویج فرهنگ دینی به دور از خرافه گرایی به مراسمات ویژه بانوان اعزام شدند.

به گفته مسئول فرهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان علاوه بر برگزاری این مراسمات و تبلیغ دینی اقشار مختلف بانوان به صورت خود جوش نیز مراسماتی در گرامیداشت ایام محرم و صفر برگزار کردند.
 

کد مطلب 1797965

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