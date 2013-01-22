جشن 50 سالگی مناسبات آلمان-فرانسه با چاشنی بحران یورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاکس آنسایگر، "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان و "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه امروز سه شنبه گذشت نیم قرن از امضای پیمان همکاری دو جانبه را در برلین جشن گرفتند.

رهبران دو کشور در سخنانی که به مناسبت 50 سالگی پیمان موسوم به الیزه ایراد کردند بر لزوم ادامه همکاری دو جانبه برای حل مشکلات اتحادیه اروپا به ویژه بحران یورو تاکید کردند.

پیمان الیزه در 22 ژانویه سال 1963 با هدف بهبود مناسبات دو جانبه و از بین بردن سردی ناشی از جنگ جهانی دوم در روابط دو کشور به امضای رهبران وقت آلمان و فرانسه رسید.

به همین مناسبت امروز مراسم ویژه ای در پارلمان های آلمان و فرانسه برگزار شده و به دنبال آن مقامات دو کشور طی نشست ویژه ای در برلین گردهم آمدند.