  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۱۱

هفت سال از به کما رفتن جلاد صبرا وشتیلاگذشت

هفت سال از به کما رفتن جلاد صبرا وشتیلاگذشت

همزمان با انتخابات زودهنگام پارلمانی در سرزمین های اشغالی به کما رفتن جلاد صبرا و شتیلا هفت ساله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوکوس، رای دهندگان اسرائیلی امروز سه شنبه برای انتخاب پارلمان جدید رژیم صهیونیستی به پای صندوق های رای رفتند.

بر این اساس انتخابات زودهنگام کنیست یادآور اتفاقی در هفت سال پیش در سرزمین های اشغالی است. در 18 دسامبر سال 2005 و درست پیش از انتخابات کنیست، "آریل شارون" نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی به دلیل سکته خفیف مغزی به  کما رفت.
 
این در حالی است که با گذشت این هفت سال حال جلاد صبرا و شتیلا هیچ تغییری نکرده و به گفته پزشکان هیچ امیدی به بهبودش نیست.
 
"داو وایسگلاس" وکیل خانواده شارون در این رابطه گفت مغیر وی تنها می تواند گردش خون، ضربان قلب و تنفس را کنترل کند و توان هیچ کار دیگری ندارد. پیکر نیمه جان نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم اکنون در اتاق یک کلینیک خصوصی در شرق تل آویو نگهداری می شود.
کد مطلب 1797974

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