  1. عناوین کل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۱۰

حجت الاسلام سید نژاد:

طرح سردر امامزاده عبدالله گرگان سالها نیمه کاره مانده است

طرح سردر امامزاده عبدالله گرگان سالها نیمه کاره مانده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به اینکه طرح سردر امامزاده عبدالله (ع) گرگان حدود 10 تا 12 ساله نیمه کاره مانده است، گفت: تاکنون 500 میلیون ریال برای بازسازی این طرح هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد رئوف سید نژاد شامگاه سه شنبه در بازدید از این طرح افزود: طرح سر در امامزاده عبدالله 10 تا 12 سال نیمه کاره مانده که نیازمند تعامل و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی است.

وی اظهار داشت: تاکنون هربار که خواستیم در این زمینه سرمایه گذاری کنیم با مخالفت برخی نهادها از جمله شهرداری مواجه شده ایم.

حجت الاسلام سید نژاد بیان داشت: شهرداری معتقد است زمین امامزاده متعلق به شهرداری است و تنها مدیریت بقیه مربوط به اوقاف است.

وی عنوان کرد: از شهرداری خواسته شد اگر اینگونه هست پس نسبت به بازسازی سردر امامزاده اقدام شود که عنوان می کنند این کار برعهده اوقاف و امور خیریه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان ادامه داد: وضعیت موجود سردر امامزاده عبدالله در خورد مردم گرگان و شهر که به دیار دارالمومنین است، نیست.

وی عنوان کرد: ما خواهان هستیم تا مجموعه امامزاده عبدالله کلا به اوقاف واگذار شود تا ما نسبت به بازسازی و زیباسازی مجموعه بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 500 میلیون ریال برای بازسازی سردر امامزاده عبدالله شروع شد، یادآورشد: انشاء الله سعی خواهیم کرد تا چند ماه آینده این طرح به سرانجام رسد.

کد مطلب 1797976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید