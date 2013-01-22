طرح سردر امامزاده عبدالله گرگان سالها نیمه کاره مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد رئوف سید نژاد شامگاه سه شنبه در بازدید از این طرح افزود: طرح سر در امامزاده عبدالله 10 تا 12 سال نیمه کاره مانده که نیازمند تعامل و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی است.

وی اظهار داشت: تاکنون هربار که خواستیم در این زمینه سرمایه گذاری کنیم با مخالفت برخی نهادها از جمله شهرداری مواجه شده ایم.

حجت الاسلام سید نژاد بیان داشت: شهرداری معتقد است زمین امامزاده متعلق به شهرداری است و تنها مدیریت بقیه مربوط به اوقاف است.

وی عنوان کرد: از شهرداری خواسته شد اگر اینگونه هست پس نسبت به بازسازی سردر امامزاده اقدام شود که عنوان می کنند این کار برعهده اوقاف و امور خیریه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان ادامه داد: وضعیت موجود سردر امامزاده عبدالله در خورد مردم گرگان و شهر که به دیار دارالمومنین است، نیست.

وی عنوان کرد: ما خواهان هستیم تا مجموعه امامزاده عبدالله کلا به اوقاف واگذار شود تا ما نسبت به بازسازی و زیباسازی مجموعه بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 500 میلیون ریال برای بازسازی سردر امامزاده عبدالله شروع شد، یادآورشد: انشاء الله سعی خواهیم کرد تا چند ماه آینده این طرح به سرانجام رسد.