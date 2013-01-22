60 درصد مساحت گلستان انفال است/ تصرف عدوانی بیشترین تخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در عرصه های ملی افزود: از این تعداد، 39 درصد جزو مراتع و 19 درصد جزو جنگل هستند و بقیه جزو عرصه های خارج از منابع ملی است.

وی اظهار داشت: متولی اصلی منابع ملی، منابع طبیعی و آبخیزداری است و علاوه برآن مردم و مسئولان سایر بخش ها نیز وظیفه دارند در حراست از انفال عمومی تلاش ویژه ای داشته باشند.

وی عنوان کرد: طبق ماده قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، منابع طبیعی وظیفه حفظ، اصلاح، توسعه و بهره برداری از عرصه های ملی را دارد.

پوریانی یادآورشد: در این راستا، منابع طبیعی وظیفه دارد نسبت به کسانی که اقدام به تجاورز به منابع ملی می کنند، اعلام جرم شود و با تشکیل پرونده قضایی، دستگاه قضایی وارد عمل می شود.

دادستان مرکز گلستان به جرایمی که در حوزه منابع ملی رخ می دهد، اشاره و اضافه کرد: بیشتر جرایم مربوط به تصرفات عدوانی است که شامل تجاوز به عرصه ها، تعلیف غیرمجاز دام، تخریب منابع طیعی، قطع درختان، حمل چوبهای جنگلی و درگیری با ماموران و قرقبانان و ... می شود.

وی تصریح کرد: مامواران منابع طبیعی ضابطان خاص تلقی می شوند و در قانون اختیاراتی به آنان داده شده است.