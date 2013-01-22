نامه های سوریه به مجامع بین المللی/ادامه مواضع خصمانه ریاض علیه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه جداگانه به رئیس دوره شورای امنیت و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد: گروههای مسلح تروریستی که در راس آنها جبهه تروریستی النصره وابسته به القاعده قرار دارند به عملیاتهای جنایتکارانه خود که آخرین مورد آن انفجار در استان حماه بوده است ادامه می دهند.

در این نامه ها آمده است: بار دیگر از شورای امنیت می خواهیم که این اقدامات تروریستی در سوریه را محکوم کند و از کشورهایی که مانع ایفای نقش شورای امنیت به وظایفش می شود می خواهیم که از این مواضع و تلاشها دست بردارند زیرا این مواضع به نفع امنیت و صلح در سوریه و در هیچ نقطه ای از جهان نیست.

شایان ذکر است که در اثر انفجار تروریستی در شهر السلمیه در حماه 32 نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بهبود وضع انسانی در سوریه قبل از هر چیزی به گفتگو میان مخالفان و نظام بستگی دارد.

در این بیانیه آمده است: بهبود شرایط انسانی در سوریه به توقف درگیری ها میان طرفها به ویژه از سوی مخالفان مسلح و حل سیاسی بحران نیاز دارد.

این درحالی است که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان مدعی شد: با توجه به خشونتی که نظام سوریه علیه مخالفان به کار می گیرد امکان راهکار گفتگو غیر قابل تصور است.

وی ادعا کرد: نظام سوریه با هر راه حلی مخالفت می ورزد بنابرین اعراب با بحران بزرگی در سوریه روبرو هستند و شورای امنیت باید به وظایف خود عمل کند.