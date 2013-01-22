  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۳۵

اردوغان:

کردهای مخالف می توانند از ترکیه بروند

کردهای مخالف می توانند از ترکیه بروند

نخست وزیر ترکیه گفت کردهای مخالف دولت اگر نمی خواهند در این کشور بمانند، می توانند به کشورهای دیگری بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه بار دیگر از کردهای مخالف دولت خواست سلاح های خود را زمین بگذارند.

وی امروز سه شنبه در فراکسیون پارلمانی حزب حاکم "عدالت و توسعه" با اعلام این مطلب گفت اگر اعضای حزب منحله کارگران کرد ترکیه (پ ک ک) مایل نیستند در این کشور بمانند، می توانند به کشورهای دیگر بروند.
 
اردوغان افزود دولتش تضمین می دهد که اقدام لازم را برای این کار انجام دهد. به گفته وی اگر کردها با پیشنهاد دولت موافقت کنند ترکیه دیگر شاهد درگیری نخواهد بود.
 
گزارش ها حاکی است دستگاه اطلاعاتی ترکیه (MIT) در حال مذاکره با "عبدالله اوجالان" رهبر کردهای مخالف با هدف دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری های سه دهه اخیر این کشور است.
کد مطلب 1797982

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