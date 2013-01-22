حمایت از تولید ملی اولویت کاری مدیریت بازرگانی منطقه ویژه پارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بازرگانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تببین جایگاه این مدیریت در تعالی سازمانی، حمایت از تولید ملی را اولویت کاری این مدیریت اعلام کرد و افزود: مجموعه مدیریت بازرگانی به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی سازمان با هدف ایجاد توسعه فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی در سطح سازمان و خارج از سازمان با استفاده بهینه از امکانات و توانایی های موجود در طی ده ماه اخیر دستاوردهای خوبی برای سازمان به همراه داشته است .

سید محمدتقی علوی با اشاره به برخی اقدامات و تلاش های صورت گرفته در مدیریت بازرگانی سازمان منطقه ویژه پارس تصریح کرد:ارایه خدمات بازرگانی مطلوب و سازنده به کلیه واحدها و مدیریتهای سازمان در زمینه تأمین و تدارک کالاها، نگهداری و توزیع کالا در سطح سازمان ، تدوین و کاربرد سیستم یکنواخت کالا ،بازاریابی ، فروش کالا و خدمات وسایر زمینه های مرتبط از مهمترین ماموریت های این مدیریت بوده که در ده ماهه اول سالجاری توانستیم این رسالت را به خوبی به سرانجام برسانیم.

وی افزود: از دیگر اولویت ها و فعالیتهای کاری این مدیریت ساماندهی و سازماندهی کالاها و اموال خارج از رده ، اسقاطی در قالب برگزاری مزایده فروش به منظور کسب درآمد و تبیین و تشریح زیرساختهای درآمدی در کلیه مجموعه های سازمان با هدف ایجاد و تولید درآمد با در نظر گرفتن ماهیت و کارکردهای هر بخش از سازمان بوده است.

99درصد جمعیت شهری شهرستان جم گازدار شدند



مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: 99 درصدی جمعیت شهری و نیز 95 درصدی جمعیت روستایی شهرستان جم از نعمت گاز طبیعی امر بسیار مهمی است. در شهرستان جم تاکنون بالغ بر 375 کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا شده که نشان‌دهنده تلاش و فعالیت مستمر مسئولان است.

غلاعباس حسینی اذعان داشت: از این میزان شبکه‌گذاری 150 کیلومتر در شهرها و 225 کیلومتر نیز در روستاهای جم، اجرا شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون در شهرستان جم، بیش از 12 هزار و 700 مشترک از گاز طبیعی استفاده می‌کنند. مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر، همچنین از توسعه گازرسانی در روستاهای این شهرستان خبر داد و افزود: از ابتدای سال‌جاری، عملیات گازرسانی به چند روستای جم در دستور کار قرار گرفته است.

واگذاری 40 واحد مسکونی مهر به متقاضیان در بندر ریگ



فرماندار گناوه اظهار داشت: امکانات این 40 واحد از جمله آب، برق و گاز انجام شده و کاملا آماده واگذاری به مالکین است که به زودی مراحل واگذاری انجام می‎شود. در دولت نهم و دهم شاهد خدمات بسیاری از جمله اجرای پروژ‎ه‎های مسکن مهر بوده‌ایم که یکی از بهترین خدمات دولت در چند سال گذشته بوده است.

غلامعلی حبیبی منش با اشاره به پروژه 118 واحدی مسکن مهر بندر ریگ افزود: این پروژه در سال 89 با اعتباری به ازای هر واحد 25 میلیون تومان شروع به کار کرده است.

فرماندار گناوه با بیان اینکه خانه پزشکان بندر ریگ در دهه فجر به بهره‎برداری می‎رسد یادآور شد: طرح ساخت خانه پزشکان مرکز بهداشت بندر ریگ برای اسکان پزشکان مجرد و متاهل به اتمام رسیده و پس از تجهیز در ایام مبارک دهه فجر افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مفصل زانوی پیرزن 70 ساله تعویض شد



متخصص جراح ارتوپد بیمارستان شهدای خلیج فارس گفت: عمل جراحی توتال نی آرتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو یکی از عمل‌های مهم و سنگین ارتوپدی است که در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بر روی زن 70 ساله‌ای که از درد ناحیه زانو قادر به راه رفتن نبود با موفقیت انجام شد.

دکتر محمد‌رضا دهقان‌فرد اضافه‌کرد: در این عمل جراحی برای پایین آوردن ریسک‌ بیهوشی به‌دلیل بالا بودن سن بیمار به صورت بی‌حسی از ناحیه کمر انجام گرفت و بیمار پس از دو روز از عمل، توان راه رفتن را مجدد بدست می‌آورد و با انجام فیزیوتراپی به حالت عادی باز می‌گردد.

وی در مورد مراقبت پس از عمل بیمار نیز، گفت: پیش از این بیماران برای انجام چنین اعمالی به مراکز درمانی خارج از استان مراجعه می‌کردند که به دلیل دوری مسافت و مشکلات جابجایی این بیماران ارتباط پزشک و بیمار پس از عمل قطع می‌شد و عملاً نظارت بر روند درمان و بازتوانی بیمار توسط پزشک امکان‌پذیر نمی‌شد.

مجوز تاسیس داروخانه هلال احمر در بوشهر صادر شد



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از صدور مجوز تاسیس داروخانه هلال احمر از سوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد و گفت: در نشستی که با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر داشتیم براساس توافقات و تفاهم صورت گرفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دستور صدور مجوز داروخانه هلال احمر در بوشهر را صادر کرد.

عبدالکریم شعبان‌زاده گفت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر امروز همچنین از بخش های مختلف فیزیوتراپی و امکانات درمانی هلال احمر بوشهر بازدید کرد و مقرر شد برای تاسیس 4 کلینیک درمانی در نقاط مختلف استان نیز با ما همکاری داشته باشد.

شعبان‌زاده اضافه کرد: با توجه به دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای راه اندازی داروخانه هلال احمر پیگیر مقدمات این کار و فراهم کردن زمینه برای افتتاح داروخانه در دهه فجر امسال هستیم.

شعبان‌زاده یادآور شد: با تاسیس داروخانه هلال احمر شاهد ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان خواهیم بود.

کشاورزان ازخرید نهال بدون گواهی بهداشت نباتی خودداری کنند



مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به فرا رسیدن زمان نقل و انتقال نهال و همچنین نظر به اهمیت قرنطینه داخلی در امر کنترل و جلوگیری از نقل و انتقال نهال آلوده و اشاعه آفات وبیماریهای گیاهی، استفاده از نهال‌های دارای گواهی بهداشت نباتی و شناسه‌دار ضروری است.

سید عبدالحسین موسوی فرد افزود: هر ساله گزارشاتی مبنی بر نقل و انتقال نهال بدون شناسه و گواهی سلامت توسط افراد غیر مجازو دوره گرد به مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان واصل می‌شود که استفاده از آنها خطرات جبران ناپذیری را برای باغات استان در پی دارد .

وی افزود: در همین راستا برای جلوگیری از ورود نهال‌های بدون گواهی بهداشت و تایید شده از سایر استان‌های کشور، پست‌های قرنطینه داخلی با همکاری نیروی انتظامی و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در دو گلوگاه ورودی استان بوشهر به فارس مستقر شده است تا ورود و خروج نهال‌ها را کنترل واز ورود نهال‌های بدون گواهی جلوگیری کنند.

بیش از 60 میلیارد ریال صرفه جویی در فاز نخست تجمیع خدمات پروازی منطقه ویژه پارس



با برنامه بریزی های دقیق انجام شده توسط مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و به حسب دستور وزیر نفت در راستای اجرای طرح متمرکز نمودن قراردادهای پروازی این سازمان با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی، خدمات پروازی به کارکنان صنعت نفت در پایتخت انرژی کشور ساماندهی می شود.

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه ویژه پارس در این زمینه گفت: با هدف تحقق منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری و تدوین و اصلاح الگوی مصرف در استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و تاکید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با تجمیع برخی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه، بیش از 60 میلیارد ریال صرفه جویی محقق شد.

محمد نوروزی فرد افزود: این رسالت مهمی است که بر عهده سازمان منطقه ویژه پارس بود که با تلاش های انجام شده در چارچوب مدیریت یکپارچه و با هدف تکمیل ظرفیت پروازها و ساماندهی خدمات آمد و شد کارکنان از طریق فرودگاه بین المللی خلیج فارس انجام شد.