دلایل اصلی نوسانات ارزی در روزهای اخیر/ بودجه 92 ریاضتی نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی در بخش خبری 20 و 30 سیما با تشریح آخرین نتایج جلسات مشترک دولت و مجلس و اتخاذ تصمیم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر گفت: فضای جلسات دولت و مجلس دوستانه است و دو طرف با حوصله به حرفهای یکدیر گوش می دهیم.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه چهره های مجلس و اعضای دولت بحث ها را به صورت دقیق مطرح می کنند و مباحث دلسوزانه و کارشناسی است اظهار داشت: از محورهای کار بحث و بررسی در خصوص موضوعات کلان کشور و بودجه است. موضوع هدفمندی یارانه ها و تعیین تکلیف آن در بودجه و پیدا کردن راهکاری برای بازگرداندن قدرت خرید از دست رفته مردم در ماههای پایانی سال نیز از مباحث مهم گفتگوهای دولت و مجلس است.

حسینی ادامه داد: در این زمینه که باید به طریقی در ماههای آخر سال به اقشار متوسط و عمومی جامعه کمک شود تفاهم وجود دارد و بایستی راهی انتخاب شود که هم بیشترین اثربخشی را داشته باشد و هم کمترین هزینه را تحمیل نماید که در این خصوص به محض دستیابی به جمع بندی نتایج را به مردم اعلام می کنیم.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس گفت: این جلسات یک واقعیتی را مشخص می کند و آن اینکه ما چقدر دغدغه داریم تا بودجه به صورت عملیاتی و موثر بسته شود و یک سئوال بزرگ برای دولت چگونگی پرداختن به هدفمندی در بودجه سال 92 است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه پیش نویس تبصره ها و جداول کلان بودجه 92 نیز در سناریوهای مختلف نوشته شده است خاطرنشان کرد: این سئوال مطرح است که آیا برای هدفمندی باید سناریوی صفر در نظر گرفته شود یا خیر؟ بنابراین تلاش می شود برای بودجه به تفاهم برسیم.

وزیرامور اقتصادی و دارایی در ارتباط با بودجه انقباضی سال آینده اظهار داشت: باید به سمت بودجه ای که عموم مردم را در نظر می گیرد برویم چون از سیاست های کلان کشور محسوب می شود و من با نبستن بودجه به صورت انقباضی موافقم ولی باید انضباط بیشتری در کنار بهره وری و انعطاف با توجه به تحریم ها در بودجه دنبال شود.

حسینی با تاکید بر اینکه به سمت بودجه انقباضی نخواهیم رفت گفت: رئیس جمهور و دولتمردان از مشکلات مردم آگاهی دارند و از افزایش شدت فشار معیشتی به طیفی از جامعه ناراحت است. از دلایلی که بودجه ریاضتی یا انقباضی در سال 92 نخواهیم داشت همین دلایل است.

وی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار ارز تصریح کرد: وقتی که نوسانات بر روی رفتار اقتصادی اثر می گذارد قطعا باعث بروز مشکلاتی می شود اما ما یکسری فشارهای سیاسی را در روزها و هفته های اخیر تحمل می کنیم و یک فشار جدیدی در باب نقل و انتقال پول به ما تحمیل شده که این موارد می تواند منجر به سوءاستفاده در بازار و احتکار شود.

وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: البته سازمان های ذیربط مانند تعزیرات و سازمان حمایت باید با این گونه موارد برخورد کنند و نظارت ها نیز تقویت شود. البته اخبار مسائل مرتبط با بانک مرکزی در روزهای اخیر نیز در بروز نوسانات بازار ارز بی اثر نبوده ولی مهم ترین عامل آن فشارهای سیاسی است.

به گزارش مهر، در پی نوسانات ارزی در روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از 3600 تومان و یورو نیز به 4800 تومان رسیده است.