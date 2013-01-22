درصورت حمله سوریه به ترکیه ناتو وارد عمل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، "هنیس پلاسچائر" وزیر دفاع هلند در مصاحبه با روزنامه "تودی زمان" چاپ ترکیه گفت ما برای استقرار موشک های پاتریوت در خاک سوریه پولی دریافت نکرده ایم.

او گفت: هرگونه تعرض به ترکیه با واکنش همه اعضاء ناتو مواجه خواهد شد وما بابت نصب سامانه ضد موشکی پاتریوت در ترکیه پولی از این کشور دریافت نمی کنیم .

او در ادامه گفت هلند هزینه استقرار موشک های پاتریوت و سربازانش را که به 40 میلیون یورو می رسد پرداخت خواهد کرد و ترکیه تنها بایدهزینه های اساسی لجستیکی را پرداخت کند.

او در ادامه در اظهار نظری که نشان از منفعت بردن دولت هلند از حوادث سوریه دارد و در عین حال نیزازنارضایتی مردم ترکیه از استقرار موشک های ناتو در خاک کشورشان حکایت دارد گفت: ما در این مسئله از ترکیه پولی مطالبه نخواهیم کرد و تنها انتظاری که داریم این است که در ترکیه از نیروهای ما استقبال گرمی صورت پذیرد.

همچنین این روزنامه در خبری دیگر به نقل از " توماس مایزیر" وزیر دفاع آلمان نوشت : در صورتیکه ترکیه از جانب سوریه مورد حمله قرار بگیرد ناتو وارد عمل خواهد شده و پاسخ خواهد داد.