  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۳۳

وزرای دفاع هلند و آلمان:

درصورت حمله سوریه به ترکیه ناتو وارد عمل خواهد شد

درصورت حمله سوریه به ترکیه ناتو وارد عمل خواهد شد

وزیر دفاع هلند اعلام کرد در صورتی که سوریه کشورترکیه را مورد تهدید قرار دهد ناتو بی درنگ وارد عمل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، "هنیس پلاسچائر" وزیر دفاع هلند در مصاحبه با روزنامه "تودی زمان" چاپ ترکیه گفت ما برای استقرار موشک های پاتریوت در خاک سوریه پولی دریافت نکرده ایم.

او گفت: هرگونه تعرض به ترکیه با واکنش همه اعضاء ناتو مواجه خواهد شد وما بابت نصب سامانه ضد موشکی پاتریوت در ترکیه پولی از این کشور دریافت نمی کنیم .

او در ادامه گفت هلند هزینه استقرار موشک های پاتریوت و سربازانش را که به 40 میلیون یورو می رسد پرداخت خواهد کرد و ترکیه تنها بایدهزینه های اساسی لجستیکی را پرداخت کند.

او در ادامه در اظهار نظری که نشان از منفعت بردن دولت هلند از حوادث سوریه دارد و در عین حال نیزازنارضایتی مردم ترکیه از استقرار موشک های ناتو در خاک کشورشان حکایت دارد گفت: ما در این مسئله از ترکیه پولی مطالبه نخواهیم کرد  و تنها انتظاری که داریم این است که در ترکیه از نیروهای ما استقبال گرمی صورت پذیرد.

همچنین این روزنامه در خبری دیگر به نقل از " توماس مایزیر" وزیر دفاع آلمان نوشت : در صورتیکه ترکیه از جانب سوریه مورد حمله قرار بگیرد ناتو وارد عمل خواهد شده و پاسخ خواهد داد. 

کد مطلب 1797990

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