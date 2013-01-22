هراس غرب از پاسخ ایران/ رفیق آمریکا باشی، مشکل حقوق بشر نداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، دکتر علی لاریجانی در نشست مطبوعاتی خود در حاشیه برگزاری هشتمین اجلاس مجالس کشورهای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص برنامه‌های ایران در دریای سرخ گفت:‌ مانورهای نظامی بخشی از تمرین‌های نظامی یک نیروی کارآمد است که ابعاد و گستردگی و شواهد زمانی آن بر حسب مقتضیات تعریف می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر موضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسئله سوریه گفت: در مسئله سوریه آرای مختلفی وجود دارد و برخی بر روی اقدامات دولت سوریه تمرکز کرده و رفتارهای پیرامون آن را فراموش کرده‌اند و برخی دیگر نیز معتقد به لزوم انجام اصلاحات سیاسی از درون هستند.

وی همچنین در این‌خصوص تصریح کرد: آنچه در بیانیه اجلاس آمده است حرف معقولی است که بر جستجوی راه‌حل سیاسی برای مسئله سوریه تاکید کرده و از این جهت اجلاس گام درستی در مورد مسئله سوریه برداشت.

ایجاد بستر امنیتی مناسب در محیط سیاسی سوریه برای اجرای اصلاحات ضروری است

رئیس قوه مقننه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اعتراض هیات تونس و مصر به بند راه‌حل مسالمت‌آمیز در مورد سوریه در بیانیه اجلاس گفت: تمام کسانی که به مسائل منطقه آشنا هستند، بر حل مسئله سوریه از طریق گفت‌وگو تاکید دارند.

وی با تاکید بر موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انجام اصلاحات سیاسی در سوریه و مخالفت با دخالت نظامی در این کشور افزود: دموکراسی از طریق فشار نظامی به وجود نمی‌آید، بنابراین باید محیط سیاسی این کشور از نظر امنیتی آماده کرد تا اصلاحات سیاسی قابل اجرا باشد.

تکنولوژی هسته‌ای ایران مطابق استانداردهای بین‌المللی است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نماینده کشور کویت در این اجلاس خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس انرژی اتمی شده و درخصوص خطر تشعشعات اتمی هشدار داده است، گفت: تکنولوژی هسته‌ای ایران مطابق استانداردهای بین‌المللی است.

لاریجانی تاکید کرد: نیروگاه اتمی ما در بوشهر استانداردهای آژانس را رعایت کرده و کسی نباید در این‌خصوص نگرانی داشته باشد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین درخصوص برخی اظهارات نماینده امارات در اجلاس گفت: ادعای امارات درخصوص بحث جزایر یک بحث قدیمی است و توصیه ما این است که این مسائل در گفت‌وگوهای دوجانبه حل شود و در مورد جزایر ایرانی ادعاهایی وجود دارد که طرف مقابل می‌تواند با گفت‌وگو با ایران این مسئله را پیگیری کند.

نظریه سازش با اسرائیل هیچ دستاوردی برای فلسطینیان نداشته و ندارد

لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران دیدار و نزدیکی کند، از جانب دشمنان ایران دچار مشکلاتی می‌شود، گفت: مسئله اسرائیل برای خاورمیانه غده سرطانی است و جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب این خطر را به مسلمانان گوشزد کرده است.

رئیس قوه مقننه با اشاره به تاکید برخی کشورها برای دنبال کردن راهکار سازش با اسرائیل تاکید کرد: ملاحظه کردید که از نظریه‌های سازش هیچ ارزشی برای فلسطینیان بیرون نیامد.

وی مجاهدت و مقاومت برای دستیابی به حقوق فلسطین را راهکار مورد نظر ایران توصیف و تاکید کرد: ما از نیروهای مختلف مقاومت از جمله حماس، جهاد اسلامی و حزب‌الله حمایت کردیم و امروز بعد از جنگ ۸ روزه، ۲۲ روزه و ۳۳ روزه می‌توان ارزیابی کرد که کدام نظریه به واقعیت نزدیک است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی روابط ایران و سودان گفت: من از روابط ایران و سودان به مثبتی یاد می‌کنم و معتقدم که این روابط در راستای توسعه و توجه به مناسبات اقتصادی رو به گسترش است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: پلی که بر روی نیل در حال ساخت است توسط ایرانی‌ها پیگیری شده و من دیروز از آن بازدید داشتم و رایزنی‌های سیاسی ایران و سودان نیز مناسب است.

زنان در ایران تا حدی در مشاغل مختلف حضور دارند که باید فکری برای مردان کرد

لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش زنان در ایران و طرح برخی اظهارات مبنی بر محدودیت زنان در ایران گفت: زنان در ایران تا حدی در مشاغل مختلف حضور دارند که باید فکری برای مردان کرد.

وی در این‌خصوص افزود: در دانشگاه‌ها ۶۰ درصد جمعیت را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و هیچ منعی برای حضورشان در کارهای مختلف نیز وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال این خبرنگار مبنی بر اینکه ایران با وجود تورم ۵۰ درصدی چگونه از سودان حمایت می‌کند، تصریح کرد: ممکن است ما در داخل برخی مشکلات اقتصادی داشته باشیم، اما ایران از نظر تکنولوژی و نیروی متخصص و امکانات منابع انرژی در وضعیت مناسبی است و لذا با این قدرت می‌تواند به سودان کمک کند.

مسئله هسته‌ای ایران با فشار از بین نخواهد رفت/ غرب از پاسخ گزنده ایران به حمله نظامی آنها می‌ترسد

نماینده مردم قم در مجلس نهم در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی فشارهای آمریکا علیه فعالیت هسته‌ای ایران و توانایی غرب در در حمله نظامی به ایران گفت: مسئله هسته‌ای ایران به دلیل اینکه از مختصات بومی برخوردار است، با فشار از بین نخواهد رفت.

وی ادامه داد:‌ ملاحظه کردید که فشارهای اقتصادی نتیجه نداد و ایران تکنولوژی خود را به پیش می‌برد و کارهای دیگری که آنها به طور مرتب به آن تهدید می‌کنند نیز نتیجه‌ای نخواهد داد.

لاریجانی تاکید کرد: آنها با مختصر عقلی که دارند، از عکس‌العمل ایران می‌ترسند، چرا که پاسخ ایران به این دست از اقدامات گزنده خواهد بود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به روابط دوستانه ایران با کشورهای همسایه‌اش گفت: ما با همه همسایگان روابط دوستانه داریم و ممکن است با برخی از کشورها در یک موضوع اختلاف‌نظر داشته باشیم، اما این مسئله باعث از بین رفتن برادری نمی‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: استراتژی جمهوری اسلامی ایران که در دیدگاه‌های امام راحل نیز مورد تاکید قرار گرفته است پرهیز از اختلافات و حرکت به سوی برادری است، اما ممکن است در برخی از تاکتیک‌ها با برخی از کشورها اختلاف نظر داشته باشیم.

مبنای کار جمهوری اسلامی ایران طایفه‌گرایی نیست

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس نهم با تاکید بر اینکه تمامی مذاهب اسلامی برادران مسلمان ایرانیان هستند و رفتار جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب موید این مسئله است، گفت:‌ ما با دوستان سودانی خود که اهل سنت هستند، برادری می‌کنیم و از حماس، جهاد اسلامی و مقاومت نیز حمایت کرده و تاکید می‌کنم که مبنای کار جمهوری اسلامی ایران طایفه‌گرایی نیست.

وی ادامه داد: در مورد مسئله سوریه ما رفتار برخی کشورهای عربی را درست نمی‌دانیم و با دخالت نظامی چه در بحرین و چه در سوریه مخالفیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با دروغ خواندن ادعاهای آمریکا، انگلیس و فرانسه برای دنبال کردن دموکراسی در سوریه گفت: این کشورها به دنبال منافع خود هستند و با توجه به مقاومت دولت سوریه به دنبال مسئله‌سازی برای این کشور می‌گردند.

لاریجانی تصریح کرد: ما از اصلاحات سیاسی در سوریه حمایت می‌کنیم اما عده‌ای دنبال عدم ایجاد هر فرصتی برای اصلاحات هستند و برخی از کشورهایی که مرثیه‌سرایی برای سوریه می‌کنند در کشور خود دیکتاتوری دارند.

رفیق آمریکا باشی، مشکل حقوق بشر نداری

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مانورها و تمرینات نظامی ایران در دریای سرخ برای چیست؟ گفت: به این سوال پاسخ دادم و تاکید کردم که مانورهای نظامی بخشی از تمرینات نظامی یک سیستم کارآمد است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتقادات وارد به جمهوری اسلامی در مورد مسئله حقوق بشر، افزود: ما در ایران هر سال انتخابات داریم. آیا کشورهایی که ژست حقوق بشر می‌گیرند، به اندازه ایران انتخابات دارند؟

لاریجانی ادامه داد: ما در مجلس کشورمان نمایندگان کرد، بلوچ، اهل سنت، لر، ترک، عرب، یهودی، مسیحی و ارامنه داریم و روزنامه‌های مستقل فعالیت کرده و اظهارنظر می‌کنند.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه قانون باید در هر کشوری حاکم باشد، افزود: کشورهای غربی که اجازه نمی‌دهند خانم‌ها با حجاب درس بخوانند، کدام حقوق بشر را رعایت می‌کنند و به راستی زندان گوانتانامو آبرویی برای آنها باقی گذاشته است؟

وی تصریح کرد:‌ مشکل آمریکا در مسئله حقوق بشر این است که رفیق این کشور باشی یا نباشی! و رژیم دیکتاتور شاه چون رفیق آمریکا بود، مشکل حقوق بشر نداشت.

لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس برخی اطلاعات آمریکا به دنبال حمله نظامی به سوریه است، گفت: ما چنین اطلاعاتی نداریم و تصور نمی‌کنم آمریکا چنین بی‌عقلی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه آمریکا از دخالت در عراق و افغانستان پندهای زیادی گرفته است، دست به چنین بی‌عقلی نمی‌زند.