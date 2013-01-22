400 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی در اولین نشست کارگروه اشتغال پیرامون ساماندهی و سرمایه گذاری توسعه پایدار در روستاها و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت در ساختمان مرکزی کمیته امداد کشور افزود: در سال جاری شورای عالی اشتغال، تعهد اشتغال این استان را 400 هزار فرصت شغلی در نظر گرفته که تاکنون از مرز تحقق 70 درصدی آن عبور کرده ایم و بین 260 تا 270 هزار فرصت شغلی در سامانه اشتغال استان(رصد) ثبت شده است.

وی گفت: باید یکصد هزار فرصت شغلی در شهرها و روستاهای استان ایجاد شود که تعداد روستاهای استان تهران 10 هزار و 47 روستا بوده و 11 شهر با جمعیت زیر 20 هزار نفر در این استان وجود دارد.

ترکی ادامه داد: روستاهای استان تهران دارای ظرفیت های خوبی برای ایجاد اشتغال است که باید از آنها به خوبی استفاده کرد.

چهارهزار مجوز ترخیص کالاهای وارداتی در تهران صادر شد

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: در آذر و دی ماه سال جاری سه هزار و 968 گواهینامه مجوز ترخیص کالاهای وارداتی استان تهران از گمرک صادر شد.

مسلم بیات افزود: در قالب نظارت بر استاندارد اجباری کالاهای وارداتی، در دو ماه گذشته تعداد گواهینامه های انطباق وارداتی صادر شده از گمرک شهریار سه هزار و 560مورد و از حوزه یک گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) 408 مورد بوده است.

وی بیان داشت: نمونه برداری از کالاهای وارداتی و صادراتی با استقرار شرکت‌های بازرسی FIS، IGI، SGS، مرکز تحقیقات انفورماتیک و سلامت آزما و ISQIدر گمرک های استان تهران انجام می گیرد و 89 گواهینامه صادراتی در آذر و دی ماه سال جاری در این استان صادر شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اهداف این اداره کل مبنی بر کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای بدون کیفیت ادامه داد: نبود نظارت کافی بر امور صادرات باعث خدشه دار شدن موقعیت کالاهای ایرانی در جهان می شود و نظارت بر کالاهای صادراتی برای حصول اطمینان از انطباق کالا صادراتی مشمول مقررات اجباری استاندارد با استانداردهای ملی ایران، یا استاندارد کشور مقصد و یا استاندارد مورد قبول خریدار کالا است.