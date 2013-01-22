مجوزی برای برقرسانی ساختمانهای غیرمجاز زیارت صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی وضعیت ساخت و ساز غیرمجاز در روستای زیارت با بیان اینکه دستگاههای خدمات رسان از ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز منع شده اند، افزود: تاکنون هیچ مجوز برق برای واحدهای غیرمجاز در روستای زیارت واگذار نشده است.

وی در پاسخ به اینکه برخی واحدهای غیرمجاز دارای برق هستند، گفت: این به آن معنا نیست که این بناها دارای مجوز برق هستند و شاید بصورت غیرعی و غیرمجاز برق گرفته باشند که در صورت اثبات موضوع و تخلف، برقشان قطع می شود.

شهابی در عین حال تصریح کرد: اینکه هر چراغی روشن باشد به معنای آنکه برقش مجاز باشد، نیست.

وی افزود در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۶ هزار و ۱۴۵ مشترک به تعداد مشترکان حوزه توزیع برق گلستان افزوده شد که از این تعداد۱۲ هزار و ۴۹۲ مشترک عادی شهری ۳ هزار و ۳۵۶ مشترک عادی روستایی و ۲۹۷ مشترک مصارف سنگین است.

شهابی همچنین از احداث ۱۲۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف در شش ماهه اول سال جاری در حوزه توزیع برق گلستان خبر داد و افزود: از این میزان ۶۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۵۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت ۲۹۹ دستگاه پست توزیع با ظرفیت ۳۸ هزار و ۲۰۵ کیلوولت آمپر در نقاط مختلف استان نصب شده است و تعداد پست های توزیع در حال حاضر به۱۳ هزار و ۸۴ دستگاه و ظرفیت یک میلیون و ۷۲۸ هزار و ۷۹۵ کیلوولت آمپر رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تصریح کرد: در این مدت یک میلیارد و ۷۰۱ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۷۹۵ کیلووات ساعت انرژی به شبکه توزیع گلستان تحویل و یک میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۹۴۳ کیلووات ساعت مصرف شده است.

شهابی تعداد پست های فوق توزیع تحت پوشش این شرکت ۲۷ دستگاه و تعداد ترانس های موجود ۴۴ دستگاه با ظرفیت ۱۳۵۰ مگاولت آمپر و تعداد فیدرهای خروجی در حال بهره برداری ۲۰ کیلوولت ۱۹۵ دستگاه است.

وی گفت: بیش از۵۶۴ هزار مشترک در حوزه توزیع برق گلستان فعالیت دارند که از این تعداد بیش از ۳۳۶ هزار مشترک در مصارف عادی شهری، بیش از ۲۱۹ هزار مشترک عادی روستایی و ۸ هزار و ۵۳۹ مشترک مصارف سنگین می باشند که بیش از ۴۷۰ هزار مشترک در تعرفه خانگی، ۲۲ هزار و ۵۹۷ مشترک در تعرفه عمومی، ۶ هزار و ۸۷۵ مشترک در تعرفه کشاورزی، ۲ هزار و ۱۳۱ مشترک در تعرفه صنعتی، ۶۲ هزار و ۷۲۲ مشترک در تعرفه تجاری فعالیت دارند.