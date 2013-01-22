اگر قرار بود امام تسلیم افراطیون شود هنوز هم ما با عراق در جنگ بودیم

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار شورای مرکزی و جمعی از اعضای حزب اراده ملت ایران گفت: در سراسر قرآن کریم و سیره ائمه معصوم (ع) به روشنی بر اعتدال و عقلانیت تأکید شده و آیه مبارکه «و جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدا علی‌الناس»، بهترین دلیل لزوم حرکت صدر تا ذیل جامعه اسلامی بر مبنای اعتدال است.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: با وجود تفاسیر متعددی که از این آیه شریفه شده است، اما غالب دیدگاه‌ها مبین این امر است که خواست خداوند این است جامعه اسلامی اعتدال داشته باشد و در دامن افراط و تفریط نیفتد والا جامعه اسلامی الگو و نمونه برای تاریخ و مردم سایر جوامع خواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «همه باید به هر نحو که می‌توانند در تصحیح اشتباهات و اصلاح جامعه بکوشند»، زمینه ایجاد اعتدال در جامعه را مبنا قرار دادن پذیرش «قول احسن» دانست.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به آیه شریفه «فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه»، تأکید کرد: بندگان خوب خدا و کسانی که مدال افتخار بندگی و خدمت به خدا و خلق را به دست می‌آورند، کسانی هستند که با بالا بردن آستانه تحمل و شنیدن سخنان دیگران، بهترین سخنان را بدون تعصب و افراط و تفریط می‌پذیرند تا تعادل و اعتدال جامعه حفظ و خدمت به کشور و مردم امکان‌پذیر شود.

وی ادامه داد: افراطی‌گری و اقدامات خارج از حد اعتدال در درازمدت به ضد خود یعنی تفریط می‌انجامد و افراطی‌گری باتلاقی است که عامل آن هر چه جلوتر می‌رود، بیشتر گرفتار جهل و خمودگی می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قرار داشتن در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: همین آموزه‌ها بود که مبنای ورود انقلابیون و مبارزان به رهبری امام راحل (ره) علیه استبداد شد.

هاشمی رفسنجانی افزود: پس از پیروزی انقلاب، با وجود حضور جدی افراطیون، حضرت امام و مسئولان تلاش کردند تعادل کشور با تصمیمات عاقلانه و مدبرانه حفظ شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر قرار بود حضرت امام تسلیم افراطیون و متعصبان شوند، هنوز هم ما با عراق در جنگ بودیم اما عقلانیت و تدبیر ایشان ایجاب کرد ادامه پیروزی‌ها در صلح و پذیرش قطعنامه دنبال شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه مشورت با مردم و عقلا در مشی پیامبر اسلام (ص) تصریح کرد: اگر چه حضرت محمد (ص) به منبع وحی متصل بودند و اگر حرف و سخنی بر زبانشان جاری می‌شد، مردم سمعاً و طاعتا می‌پذیرفتند اما با تأکید خداوند، مشورت که نماد امروزی آن رأی مردم است، در بسیاری از موارد مبنای تصمیم‌گیری و راه صحیح شناخته شد.

هاشمی رفسنجانی دموکراسی را نتیجه گسترش آگاهی‌ها و انفجار اطلاعات و سرنوشت قطعی جوامع امروزی خواند و با اشاره به فواید این تجربه صحیح بشری، احزاب و انتخابات را دو مؤلفه مهم جامعه دموکراتیک دانست.

وی اضافه کرد: امروزه اداره جامعه بدون تحزب غیر ممکن است و اگر کسی ادعا کند که می‌توان بدون حزب، تشکّل و برنامه جمعی، جامعه را اداره کرد، سخنی گزاف و از سر بی‌تدبیری زده است.

هاشمی رفسنجانی احزاب را ضربه‌گیرهای نظام سیاسی خواند و با تأکید بر لزوم حضور و پذیرش احزاب فراگیر، برنامه‌دار و کارآمد، گفت: کلیت تعالیم اسلام و همچنین قانون اساسی که بر مبنای تعالیم دین مبین اسلام است، تحزب، انتخابات و حقوق مردم را پذیرفته و مورد توجه جدّی قرار داده است.

وی بر همین اساس تأکید کرد که «لازم است که احزاب و تشکل‌های کوچک با تشکیل جبهه‌ها و ائتلاف‌ها، کارآمدی و مسئولیت پذیری خود را بالا ببرند تا اگر ضعفی متوجه اداره کشور شد، اصل نظام صدمه نبیند».

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به معنای نقد که باید سره از ناسره جدا شود، اظهار داشت: در مکتب اسلام که باید انتقاد همراه با ادب و اخلاق اسلامی باشد، متأسفانه توسط گروه‌های افراطی صاحب رسانه، توأم با توهین و به‌ کار بردن زشت‌ترین الفاظ ادا می‌شود و تحمل شنیدن هیچ‌گونه ندای مخالف یا مغایر با عقاید خود را ندارند.

در ابتدای این دیدار، دبیر کل حزب اراده ملت ایران با تشریح روند شکل‌گیری این تشکل، اعتدال‌گرایی را مبنای فعالیت این حزب خواند و گفت: با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب و پشت سر گذاشتن تجربه‌های گوناگون افراط و تفریط، اکنون عموم جامعه و دلسوزان کشور به لزوم بازگشت به اعتدال واقف شده‌اند.

احمد حکیمی پور نماد این اعتدال را در مشی هاشمی رفسنجانی که همواره به این رویه تأکید دارد، دانست و خواستار میدان‌داری وی در عرصه سیاسی شد.

همچنین صمدی نماینده پیشین مجلس و حسینی از اعضای حزب اراده ملت با تشریح اوضاع سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی کشور، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در این زمینه بیان کردند.

آنها نیز در سخنان خود خواستار حضور مسئولانه طیف‌های گوناگون در انتخابات آینده شدند.