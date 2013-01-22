بیانیه جامعه مدرسین با پیشنهاد اینجانب بود/ توهین به عسگراولادی روا نیست

امام جمعه موقت مردم تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی چند روز گذشته برخی اعضای مرکزی جامعه مدرسین انتقاداتی به سخنان جناب عسگراولادی داشتند و مواضع خود را به جامعه مدرسین نسبت دادند، تصریح کرد: بیانیه جامعه مدرسین در پی اظهارات برخی از اعضای محترم جامعه مدرسین است که از طرف این جامعه به گروه های جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته بودند که اگر از اظهارات جناب عسگراولادی تبری نجوئید، ارتباطمان را با شما قطع خواهیم کرد. البته این مساله را برخی دیگر از اعضا نیز پاسخ دادند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه پیشنهاد دهنده بیانیه جامعه مدرسین اینجانب بودم تصریح کرد: اینکه گفته شود این بیانیه اشاره به مواضع بنده دارد نادرست است زیرا که بنده در نماز جمعه مواضع خودم را گفته ام نه مواضع جامعه مدرسین. همچنین در نامه ای که جناب عسگراولادی نوشته اند از موضع خودم جواب دادم . بنابراین لازم است سایت هائی که مخاطب بیانیه جامعه را به این جانب منسوب کرده اند، خبر خود را اصلاح کنند.

استاد حوزه علمیه و عضو جامعه مدرسین در انتها با اشاره به مواضع عسگراولادی در خصوص فتنه 88 تاکید کرد: اگرچه مواضع جناب عسگراولادی از نظر اینجانب مورد تائید نیست ولی همانگونه که در پاسخ به نامه محترمانه ایشان نوشتم هتک و اهانت به آقای عسگراولادی را روا نمی دانم. امیدوارم مباحث در فضائی محترمانه صورت گیرد.