به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با انجام 9 دیدار پیگیری می‌شود که مهمترین بازی فصل فوتبال ایران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس در این هفته برگزار می‌شود.

همچنین تراکتورسازی در خانه میزبان تیم متحول شده ذوب‌آهن است، شاگرد و استاد در اهواز با هم نبرد می‌کنند و مایلی‌کهن و یاوری در بازی گهر - فجر رودرروی هم قرار می‌‎گیرند. سپاهان در حالی میزبان پیکان است که 3 عضو کادرفنی پیکان نفرات مطرح سال‌های نه چندان دور سپاهان هستند، همچنین بازی نفت و ملوان در تهران هم جذابیت‌های خاص خود را دارد. در زیر اشاره‌ای به شرایط این دیدارها می‌شود:

صبای قم - صنعت نفت آبادان (نتیجه بازی رفت: صنعت نفت 2 - صبای قم یک)

هرچند صبای قم در نیم فصل دوم شکستی را تجربه نکرده‌ اما 6 امتیاز مهم از دست داده و به رده هشتم سقوط کرده ‌است. شاگردان صمد مرفاوی در این بازی برابر تیم شهر سرمربی خود به فکر پیروزی هستند تا از جمع بالانشینان فاصله بگیرند. البته با رفتم کاسیمیرو و آمدن فیروزی، آبادانی‌ها امیدوار به کسب امتیاز در قم هستند هرچند می‌دانند با از دست دادن امتیاز در این بازی به لیگ یک نزدیک‌تر می‌شوند.

گهر دورود - فجرسپاسی شیراز (نتیجه بازی رفت: فجرسپاسی صفر - گهر دورود صفر)

نماینده با اخلاق لرستان که در دو بازی گذشته خانگی پیکان و راه‌آهن را شکست داد، در صورت برد در بازی پنجشنبه می‌تواند به بقا در لیگ برتر امیدوارتر شود. البته در این بازی که تقابل جالب محمود یاوری و محمد مایلی‌کهن هم محسوب می‌شود، فجری‌ها نیز که هفته پیش با شکست دادن ملوان از بحران خارج شده‌اند، به فکر ادامه این روند و رسیدن به رده‌های بالاتر جدول هستند.

آلومینیوم هرمزگان - سایپا البرز (نتیجه بازی رفت: سایپا یک - آلومینیوم هرمزگان صفر)

درحالیکه انتظار می‌رفت با جذب نفرات مطرح آلومینیوم در لیگ برتر شرایط بهتری را کسب کند اما پس از دو شکست متوالی و خارج کردن راه‌آهن از بحران، شاگردان میثاقیان در خطر حضور در جمع فانوس‌ بدستان قرار گرفتند. آنها در صورتی‌که نتوانند برابر سایپا امتیاز بگیرند، حتی ممکن است به رده شانزدهم هم سقوط کنند.

از سوی دیگر نخستین ترکش ناکامی 7 هفته‌ای سایپا باعث تغییرات مدیرتی در این تیم شد و اگر سایپا که هفته پیش به خاطر شکست برابر سپاهان 3 پله سقوط کرد، در این بازی نتیجه نگیرد، انتظار تغییر در کادرفنی این تیم هم وجود دارد.

سپاهان اصفهان - پیکان تهران (نتیجه بازی رفت: پیکان یک - سپاهان صفر)

دو پیروزی متوالی برابر ذوب‌آهن و سایپا، سپاهان را بحران ابتدای نیم فصل دوم خارج کرد. شاگردان کرانچار در این هفته میزبان تیمی هستند که 8 هفته گذشته پیروز نشده و 4 باخت متوالی در لیگ بدست آورده‌اند، نتیجه‌ای که وضعیت آنها را بحرانی کرده است. این شانس خوبی برای تیم سپاهان محسوب می‌شود که با پیروزی در این بازی به صدرجدول نزدیک‌تر شوند.



البته مهمتر از بازی، بازگشت مجید بصیرت و هوشنگ لوینیان و حتی عبدالله ویسی به اصفهان و رویارویی آنها با هواداران سپاهان است، موضوعی‌که حتی در دیدار رفت در تهران، حاشیه‌هایی را به همراه داشت. آیا شناخت این سه می‌تواند به موفقیت پیکان برابر سپاهان کمک کند و با گرفتن امتیاز در اصفهان، این تیم تهرانی را از بحران خارج کند یا بحران تیم خودروسازان ادامه خواهد داشت؟

تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن اصفهان (نتیجه بازی رفت: ذوب‌آهن 3 - تراکتورسازی یک)

در هفته برگزاری دربی تهران، تراکتوری‌ها بیش از همه امیدوار هستند تا پرسپولیس در این بازی استقلال را متوقف کند تا با برتری برابر ذوب‌آهن در تبریز، در پایان هفته بیست و سوم صدرنشین لیگ برتر شوند. آنها که نیم فصل دوم را رویایی آغاز کرده و از 5 دیدار گذشته، 4 برد متوالی کسب کرده‌اند، برای صدرنشینی و انتقام باخت بازی رفت، می‌خواهند رفت فعلی را ادامه دهند. البته حریف آنها تیم متحول شده ذوب‌آهن است که هفته پیش با برتری برابر گهر، یک پله در جدول لیگ صعود کرد. شاگردان کاظمی برای حفظ جایگاه فعلی و یا فاصله گرفتن از جمع فانوس‌بدستان باید در این بازی امتیاز بگیرند، هرچند کار بسیار سختی خواهد بود.

داماش گیلان - مس کرمان (نتیجه بازی رفت: مس کرمان یک - داماش صفر)

شکست پر حرف و حدیث در تهران برابر پرسپولیس داماش را به منطقه خطر نزدیک کرد. اگر آنها در این بازی سومین شکست متوالی در نیم فصل دوم را کسب کنند، شاید به جمع فانوس بدستان سقوط کنند. حریف این تیم مس کرمان است که در چهار دیدار گذشته پیروز نشده و این نشان می‌دهد تغییر کادرفنی در این تیم تاکنون اثربخش نبوده است. قطعا تیم برنده این بازی، می‌تواند شانس خود را برای فاصله گرفتن از جمع تیم‌های پائین جدول بیشتر کند.

نفت تهران - ملوان بندرانزلی (نتیجه بازی رفت: ملوان یک - نفت تهران 3)

پیروزی در دو بازی گذشته، نفت را به روزهای خوب گذشته نزدیک کرده است. آنها که در بازی رفت هم ملوان را در خانه‌اش شکست داده‌اند، در صورت کسب پیروزی در این بازی به مکعب مدعیان قهرمانی یا آسیایی شدن نزدیک خواهند شد. البته ملوانی‌ها هم برای خروج از دوران افت خود و رسیدن به پیروزی پس از 5 هفته ناکامی، به تهران می‌آیند، نتایجی که ملوان را از رده دوم جدول به جایگاه ششم رسانده است.

فولادخوزستان - راه‌آهن (نتیجه بازی رفت: راه‌آهن 2 - فولادخوزستان یک)

رسیدن به رده سوم کار بزرگی بود که از سوی شاگردان فرکی در نیم فصل دوم لیگ برتر رقم خورد. شاگردان حسین فرکی 14 هفته است طعم شکست را نچشیده‌ و رکورد جالبی را از خود در لیگ برجای گذاشته‌اند. آنها برای تداوم روند رو رشد خود، باید شاگردان علی دایی را مغلوب کنند و انتقام شکست استاد در بازی رفت را از شاگرد بگیرند. دایی هم که در تیم ملی یکی از شاگردان خلف حسین فرکی بود، هفته پیش با پیروزی برابر آلومنیوم تیمش را از بحران خارج کرد و برای رسیدن به رده‌های بالای جدول، نمی‌خواهد دست خالی اهواز را ترک کند. در مجموع تقابل فرکی و دایی بسیار جذاب خواهد بود.

استقلال تهران - پرسپولیس تهران (نتیجه بازی رفت: پرسپولیس صفر - استقلال صفر)

تقابل شکست نخورده با احیاگر، یکی از تشبیهاتی است که می‌توان برای دربی 76 در نظر گرفت. استقلال صدرنشین در بهترین شرایط فنی و در حالیکه مصدومی ندارد، برابر پرسپولیسی به میدان می‌رود که هفته پیش با برتری برابر داماش، بالاخره در جدول لیگ تک رقمی شد، تیمی که نفراتی اصلی‌اش از جمله علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا و رضا حقیقی مصدوم هستند و هنوز حضورشان در دربی قطعی نیست.



هدایت استقلال در این بازی برعهده امیر قلعه‌نویی است که تاکنون شکستی را به عنوان سرمربی در دربی تجربه نکرده است. در راس هرم فنی پرسپولیس هم گل‌محمدی جوان قرار دارد که نخستین دربی پایتخت را به عنوان سرمربی تجربه می‌کند. او که در نیم فصل دوم پرسپولیس را احیا کرده، تاکنون به همراه این تیم شکستی نخورده و دوست دارد، این رکورد را در این بازی هم ادامه دهد.



پرسپولیس با پیروزی در این مسابقه، ضمن رسیدن به آرامش کامل پس از دوران بحرانی و طوفانی در ابتدای فصل، حتی می‌تواند تا رده ششم جدول هم بالا بیاید. در نقطه مقابل استقلال برای حفظ صدرنشینی باید در این بازی پیروز شود زیرا از دست دادن امتیاز ممکن است منجر به صدرنشینی تراکتورسازی شود.

برنامه دیدارهای هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته بیست و سوم

پنجشنبه - 5/11/91

* صبای قم - صنعت نفت آبادان، ساعت، 15:30، ورزشگاه یادگارامام قم

* گهر دورود - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

* آلومینیوم هرمزگان - سایپا البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* سپاهان اصفهان - پیکان تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر

* تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز

جمعه - 6/11/91

* داماش گیلان - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت

* فولادخوزستان - راه آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

* نفت تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی

* استقلال - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

جدول رده‌بندی لیگ برتر