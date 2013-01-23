نشست«واگرایی و همگرایی گروه های فعال در عصر رسول خدا»برگزار میشود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این نشست علمی، آشنایی جامعه علمی و دانشگاهی با عصر نبوی(ص)، تبیین زوایایی از زندگانی رسول خدا(ص) با تکیه بر نقش آفرینی اصحاب آن بزرگوار در حوادث سیاسی اجتماعی آن دوره، ترسیم زمینه ها و پیامدهای واگرایی و همگرایی صحابه در دوره گذار از تفکر جاهلی به اسلامی و تبیین رقابتی بودن آن دوره در عین وجود همدلی ها و در نتیجه تبیین نقد پذیری علمی و روشمند تفکر برخورد یکسان با همه صحابه می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین حسینیان مقدم استادیار گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان سخنران این نشست علمی بنا دارد نقش یهود و منافقین در واگرایی اصحاب رسول خدا (ص)، تأثیر عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در بروز یا تشدید واگرایی ها، نقش و راهکارهای رسول خدا(ص) (به عنوان رهبری جامعه) در کنترل و هدایت واگرایی ها، علل و عوامل بروز همگرایی درعصر نبوی(ص) و پدیدار شناسی سقیفه با پیشینه واگرایی را تبیین کند.

نشست یاد شده یکشنبه ۸ بهمن از ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۸.۳۰ در پژوهشکده تاریخ اسلام به آدرس تهران، خیابان شهید عباسپور، خیابان رستگاران، کوچه شهروز پلاک ۳۳ برگزار می شود وشرکت کلیه علاقه مندان در آن آزاد است.