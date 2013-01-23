رخدادهای مهم ورزشی باعث نشاط اجتماعی در مناطق محروم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دهلران یکی از شهرستانهای با استعداد استان ایلام در رشته های مختلف ورزشی، سیاسی واجتماعی است.

شهرستان دهلران با 220 کیلومتر در جنوب غربی ایران درست در مرز مشتر ایران و عراق مرزی که در 8سال دفاع مقدس از لحاظ ساختار مرزی داری استراتژیک بسیار نظامی بود که به واسطه شهدای همچون الیاس ملکی و خان محمد محمدی ذره ای از خاک به دست دشمنان بعثی نیفتاد.

مرد دهلران مردمانی و وابسته به نظلام وانقلاب که با گویشهای لری، کردی وعربی با صمیمیت هرچه تمام تر زندگی روزمره خود را سپری می کنند.

این شهرستان داری سه بخش مرکزی، موسیان وزین آباد میمه است، شهرستانی با بیش از 65 هزار نفر جمعیت که بیشتر شغل آنها کشاورزی و دامداری است.

مدیر امور ورزش و جوانان شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستانی با بیش از سه هزار ورزشکار سازمان یافته که در قالب 52هیئت ورزی قرار گرفته اند وبرابر آما و نظر کارشناسان هشت درصد کل جمعیت این شهرستان جز ورزشکاران سازمان یافته هستند.

عادل جامخانه عنوان کرد: این شهرستان با با دار بودن 15مکان ورزشی که سه تا آنها روباز 12مکان سرپوشیده 12سالن ورزشی سه زمین چمن یک استخر و 10 زمین خاکی فوتبال و 18باشگاه خصوصی در رشته های مختلف دارد.

وی بیان داشت: سرانه فضای ورزشی در این شهرستان 81درصد مترمربع است.

این مسئول بیان داشت: حال شهرستانی با این همه استعداد ورزشی در ماهای پایان سال میزبان سه مسابقه ورخداد بزرگ تاریخ این شهرستان که بر گزاری مسابقات ووشورده نوجوانان، میزبانی مسابقات کشتی آزاد و فرهنگی قهرمانی استان و همایش پیادره روی خانوادگی که با حضور شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

وی افزود: بی شک برگزاری این رخدادهای ورزشی باعث نشاط در بین جوانان و مردم این شهرستان که فاقد امکانات تفریحی و رفاهی هست در نوع خود هدیه خوبی به آنها است.

امیدواریم مسئولین کشور زمینه برگزاری های مسابقات کشوری را در شهرستانهای محروم و فاقد امکانات رفاهی ترویج دهند تا شاهد رشد اجتماعی و نشاط در بین مردم و جوانان شهرستانها باشیم.