قراملکی در گفتگو با مهر: "تخریب" خودی و غیرخودی نمی شناسد/ هتک و تمسخر شخصیتها خودزنی است

احد فرامرزقراملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تخریب شخصیتهای بزرگان فکری کشور در پیامکها و فضای مجازی گفت: ابتدا باید خود مسئله را یک نگاهی بیفکنیم. تا بعد بدانیم این پدیده چه علل و عواملی دارد. بحث تخریب شخصیتها در محیط مجازی و محیطهای تکنولوژی جدید از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.
استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: اولین بعد این است که شخصیتهای علمی و اقتصادی و سیاسی هر جامعهای سرمایههای اجتماعی آن جامعه هستند و تخریب آنها نشانه رفتن سرمایههای ملی و فرهنگی یک جامعه به شمار میرود. خواه این شخصیتها معاصر باشند خواه معاصر نباشند.
قراملکی در ادامه گفت: دومین بعد بحث حقوق شخصی افراد است. در آموزههای اسلامی هرگونه تمسخر، توهین و تحقیر مستقیماً تعدی به حقوق افراد است به عنوان حق کرامت نفسی. حتی اگر فرد شخصیت علمی و اجتماعی نباشد به عنوان یک شهروند از حق احترام و کرامت برخوردار هستند.
این پژوهشگر حوزه اخلاق اظهارداشت: علت اینکه این پدیده در جامعه ما رخ میدهد، باید گفت چند چیز است. سادهترین علت از بذله گویی و شوخ طبعی و میل افراد به خندیدن و خنداندن ناشی میشود. منتها ابزارهای جدید و تکنولوژیهای روز به دلیل اینکه سرعت بسیار زیادی در انتقال آنها دارند میتوانند به این مسئله رواج بیشتری بدهند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران یادآوری کرد: قصه خنداندن و خندیدن و سرور و تفریح پیوسته امر مجاز و در مواقعی لازم است اما اگر به قیمت تعدی به حقوق فردی و اجتماعی یک جامعه باشد این کارهم به لحاظ اخلاقی زشت و نارواست و هم به لحاظ حقوقی فرد مدیون جامعه و آن افراد تخریب شده میشود.
وی ادامه داد: بعد دیگر بر میگردد به نوعی تهاجمهایی که به هویت ملی ما میشود به هر روی ما یک هویتی داریم که آن هویت به ما وحدت داده و ماندن و پویایی بخشیده آن هویت ملی بر ارکان و عناصر فرهنگی و اجتماعی قوام یافته است. شخصیتهای علمی و اجتماعی یکی از ارکان این مقومات هویت هستند. به همین دلیل بعید نیست که گاهی نوعی جنگ نرم، تهاجم حساب شده دشمنان هم در میان باشد که شهروندان غافل و ساده انگار به دلیل عدم توجه به پیامدها و نتایج آنها ممکن است که این نشانه را روند.
قراملکی افزود: سومین عامل این است که ما در جامعه طنز اثر بخش اخلاقی را غایب داریم و نقد پذیری هم متأسفانه آستانه خیلی پایینی دارد. اگر در جامعهای امکان نقد وجود نداشته باشد و مدیران خود را فراتر از نقد ببینند شخصیتها خود را به ترازوی نقد جمعی نسپارند اگر در جامعهای ارزیابی و حسابرسی مدیریت در بخشهای مختلف پژوهشی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی در میان نباشد طبیعتاً کسانی که دیدگاههای انتقادی دارند ممکن است از ابزارهای غیر مستقیم بهره بگیرند.
وی ادامه داد: این ابزارهای غیر مستقیم ممکن است با درونمایههای هنری آمیخته بشود و با تکنولوژی قوت بگیرد. بنابراین سومین علت را همین میدانم. یعنی اگر مدیرانمان خود را در صندلیهای داغ بنشینند و نقد پذیر باشند و اجازه بدهند نقدهای آشکار رسمی صورت بگیرد آنوقت این نوع تخریبهای غیر رسمی پنهان که متأسفانه اثر بخشی آنها زیانبار است کمتر مجال نمود پیدا میکنند.
قراملکی چهارمین علت را در عدم ترویج حساسیتهای اخلاقی دانست و گفت: هرچه شهروندان به اخلاق شهروندی بیشتر دعوت شوند و حساسیتهای اخلاقی بیشتر بشود جسارتهای تخریب شخصیت دیگران با چنین ابزارهایی کم خواهد شد.
این نویسنده، تصریح کرد: این نوع تخریبها تیغ دو دم است که هم رقیب و دشمن را تخریب میکند هم خودی را. اساساً این کارها شیوههایی نیستند که خودی و غیر خودی را بشناسند. امروز بر علیه دیگری به کار میروند و فردا بر علیه خود ممکن است به کار گرفته شوند.
وی یادآوری کرد: بنابراین کسی که به این شیوهها متوسل میشود باید در انتظار پیامدهایی که به خود او بر میگردد نیز بنشیند و فردا خود را آماج اینگونه تخریبها بداند.
قراملکی افزود: این نوع تخریبها مانند در کشتی نشستن و آن را سوراخ کردن است که لاجرم کشتی بر گل مینشیند. نقد شخصیتها امر بسیار لازم است اما هتک و حذف شخصیتها به گونهای که هیچ امکان برابری برای دفاع وجود ندارد و توأم با تمسخر و توهین باشد مانند آن است که در کشتی نشستهایم و آن را سوراخ میکنیم و به لحاظ فرهنگی، همه آسیب پذیر خواهیم بود.
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