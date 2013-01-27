به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مسعود بهنام صداگذار سینمای ایران صبح امروز یکشنبه 8 بهمن‌ماه با حضور مدیران سینما و دست‌اندرکاران سینمای ایران و به کارگردانی علی رویین‌تن و اجرای کامران ملکی به سوی خانه هنرمندان تشییع شد.

در این مراسم بهمن اردلان صاحب سینما بهمن که از دوستان قدیمی و همکاران مسعود بهنام نیز است در میان جمع حاضر سینماگران گفت: از همه شما دوستان درخواست می‌کنم کمک کنید تا از این پس استودیو بهمن را به نام بهنام بخوانیم؛ چراکه به معنای واقعی این استودیو متعلق به بهنام است و بر خود لازم می‌دانم که از امروز تا همیشه اسم استودیو بهمن به بهنام تغییر نام پیدا کند.

در این مراسم مدیران و سینماگرانی چون احمد میرلایی، امیر اسفندیاری، محمد مهدی عسگری پور، فرهاد توحیدی، همایون اسعدیان، مازیار میری، منوچهر محمدی، سهیل جهان‌بیگلری، امیرحسین علم الهدی، ابوالحسن داودی، رضا میرکریمی، رخشان بنی‌اعتماد، جهانگیر گوثری، علیرضا شجاع‌نوری، پرویز پرستویی، امیر اثباتی، بهرام بدخشانی، محمد آلادپوش، پرویز آبنار، محمدرضا مویینی،محمد میرزمانی، محمدرضا عباسیان و سایر هنرمندان حضور داشتند.