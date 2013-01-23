  1. دانشگاه و فناوری
۴ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

تبدیل موسسه ملی اقیانوس شناسی به پژوهشگاه

تبدیل موسسه ملی اقیانوس شناسی به پژوهشگاه

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از تبدیل این موسسه به پژوهشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید چگینی در حاشیه اولین کنفرانس علوم و فنون دریایی و اقیانوسی در جمع خبرنگاران با اشاره به ارتباط بحث اقیانوس شناسی و تغییرات جوی افزود: به دلیل ارتباط نزدیک میان اقیانوس و تغییرات جوی همواره بررسی اقیانوس با بررسی تغییرات جوی نیز همراه بوده است.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی اظهار داشت: از این رو تغییرات اقلیم در جهان موجب تغییراتی در اقیانوس ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه حوزه جوی و اقیانوسی از قوانین هیدرودینامیک یکسانی تبعیت می کنند، ادامه داد: از این رو نیاز است تا یک پژوهشگاه ملی که مسائل جوی و اقیانوسی را به طور توامان پیگیری بکند، ایجاد شود.

چگینی خاطر نشان کرد: در این راستا از مدتها قبل پیشنهاد شد تا پژوهشگاهی در این زمینه ایجاد شود از این رو پیشنهاد کردیم تا موسسه ملی اقیانوس شناسی به پژوهشگاه ملی اقیانوسی و علوم جوی تغییر نام دهد.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با بیان اینکه این پیشنهاد مورد توافق معاونت پژوهشی وزارت علوم قرار گرفت، اضافه کرد: علاوه بر آن با مطرح کردن این موضوع در کمیسیون هیات امنای منطقه یک پژوهشی با موافقت اعضای آن مواجه شدیم که قرار است این موسسه به پژوهشگاه ملی اقیانوسی و جوی ارتقای رتبه دهد.

چگینی با اشاره به نتایج مذاکرات انجام شده با وزارت علوم یادآور شد: پیش بینی می شود در هیات امنای منطقه یک پژوهشی تا پایان سال جاری این طرح به تصویب نهایی برسد و مراحل قانونی آن نیز در شورای گسترش آموزش عالی طی خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان دولت دهم شاهد ارتقای این موسسه و تشکیل پژوهشگاه ملی اقیانوسی و جوی در کشور خواهند بود.

چگینی همچنین با اشاره به تشکیل پژوهشکده اقیانوس شناسی و علوم جوی زیر نظر سازمان هواشناسی خاطر نشان کرد: طبق قوانین وزارت علوم در راستای ماموریت های خود می تواند اقدام به ایجاد پژوهشکده در زمینه علوم جوی کند و در صورت توافق سازمان هواشناسی و وزارت راه و شهرسازی این پژوهشکده می تواند در پژوهشکده ملی اقیانوسی و علوم جوی تجمیع شود.

کد مطلب 1798222

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