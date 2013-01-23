تبدیل موسسه ملی اقیانوس شناسی به پژوهشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید چگینی در حاشیه اولین کنفرانس علوم و فنون دریایی و اقیانوسی در جمع خبرنگاران با اشاره به ارتباط بحث اقیانوس شناسی و تغییرات جوی افزود: به دلیل ارتباط نزدیک میان اقیانوس و تغییرات جوی همواره بررسی اقیانوس با بررسی تغییرات جوی نیز همراه بوده است.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی اظهار داشت: از این رو تغییرات اقلیم در جهان موجب تغییراتی در اقیانوس ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه حوزه جوی و اقیانوسی از قوانین هیدرودینامیک یکسانی تبعیت می کنند، ادامه داد: از این رو نیاز است تا یک پژوهشگاه ملی که مسائل جوی و اقیانوسی را به طور توامان پیگیری بکند، ایجاد شود.

چگینی خاطر نشان کرد: در این راستا از مدتها قبل پیشنهاد شد تا پژوهشگاهی در این زمینه ایجاد شود از این رو پیشنهاد کردیم تا موسسه ملی اقیانوس شناسی به پژوهشگاه ملی اقیانوسی و علوم جوی تغییر نام دهد.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با بیان اینکه این پیشنهاد مورد توافق معاونت پژوهشی وزارت علوم قرار گرفت، اضافه کرد: علاوه بر آن با مطرح کردن این موضوع در کمیسیون هیات امنای منطقه یک پژوهشی با موافقت اعضای آن مواجه شدیم که قرار است این موسسه به پژوهشگاه ملی اقیانوسی و جوی ارتقای رتبه دهد.

چگینی با اشاره به نتایج مذاکرات انجام شده با وزارت علوم یادآور شد: پیش بینی می شود در هیات امنای منطقه یک پژوهشی تا پایان سال جاری این طرح به تصویب نهایی برسد و مراحل قانونی آن نیز در شورای گسترش آموزش عالی طی خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان دولت دهم شاهد ارتقای این موسسه و تشکیل پژوهشگاه ملی اقیانوسی و جوی در کشور خواهند بود.

چگینی همچنین با اشاره به تشکیل پژوهشکده اقیانوس شناسی و علوم جوی زیر نظر سازمان هواشناسی خاطر نشان کرد: طبق قوانین وزارت علوم در راستای ماموریت های خود می تواند اقدام به ایجاد پژوهشکده در زمینه علوم جوی کند و در صورت توافق سازمان هواشناسی و وزارت راه و شهرسازی این پژوهشکده می تواند در پژوهشکده ملی اقیانوسی و علوم جوی تجمیع شود.