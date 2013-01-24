  1. بین الملل
۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

برای شرکت در گفتگوها انجام شد؛

تماس رژیم آل خلیفه با رهبران مخالف بحرین

تماس رژیم آل خلیفه با رهبران مخالف بحرین

مقامات بحرینی در تماس با برخی رهبران مخالفان بحرینی از آنها خواسته اند برای آغاز گفتگوهای ملی 6 نماینده معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "خلیل المرزوق" از رهبران جمعیت الوفاق بحرین روز گذشته اعلام کرد: قائم مقام وزارت دادگستری در تماس با من خواستار معرفی 6 نماینده از سوی آنها برای مشارکت در گفتگوهای ملی شده است.

وی افزود: من این مسئله را به دیگر گروههای مخالف انتقال داده ام، اما با توجه به اینکه آنان دیدگاه روشنی درباره این گفتگوها ندارند، روند حضور جریانها به کندی پیش می رود.

در تحولی دیگر، "مایکل مان" سخنگوی کاترین اشتون از دعوت منامه از مخالفان بحرینی استقبال کرد و آن را گام مهمی در راستای پیشبرد گفتگوها در این کشور دانست.

وی اعلام کرد: اتحادیه اروپا برای کمک به روند گفتگوها در بحرین آمادگی دارد.

از سوی دیگر، جمعیت الوفاق بحرین شب گذشته با صدور بیانیه ای صدور احکام اعدام و حبس ابد برای مخالفان بحرینی را محکوم کرد و خواستار توقف نقض حقوق بشر در این کشور از سوی رژیم آل خلیفه شد.

کد مطلب 1798249

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