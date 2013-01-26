تکذیب مذاکره با امریکایی ها در عمان/ حمله به سوریه با هدف تخریب حلقه طلائی مقاومت است

علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درپاسخ به سئوالی درباره مذاکره مستقیم ایران و آمریکا و اینکه ولایتی را به عنوان طرف مذاکره کننده معرفی می کنند که از طریق عمان یا کشور دیگری در حال مذاکره با آمریکاست ، گفت: بنده هیچ مذاکره ای با آمریکایی ها نه در عمان و نه در غیر از عمان نداشته ام.

وی با تأکید بر اینکه این شایعه از اساس دروغ است، افزود: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم با توجه به اینکه این جور امور مبنایی و اساسی و اصولی سیاست خارجی در اختیار مقام معظم رهبری است و مقام معظم رهبری نیز تا کنون چنین مجوزی را به هیچ کس نداده اند و بر این اساس مذاکره ای که مبنای قانونی داشته باشد و با اجازه رهبری باشد ، هیچ گاه صورت نگرفته است.

ولایتی در پاسخ به این سئوال که آیا معنای مخالف این مذاکره اتفاق افتاده است، تصریح کرد: در این مورد چیزی نمی دانم. ممکن است فردی که تنها یک شناسنامه ایرانی دارد ، با آمریکایی ها صحبت کند و آنها در رسانه های خارجی این موضوع را بزرگ نمایی کرده و بگویند که ایران و آمریکا در حال مذاکره هستند. این موضوع هیچ ربطی به حکومت ندارد. در این باره هم من اطلاعی ندارم که چه کسی مذاکره کرده یا نکرده است.

وی تأکید کرد: به عنوان مشاور مقام معظم رهبری می گویم که اگر هم آمریکایی ها ادعای مذاکره با ایران را می کنند چنین چیزی وجود ندارد و اینکه اگر هم بوده ربطی به نظام ندارد. ما هیچ مذاکره ای نه در عمان و نه در غیر عمان نکرده ایم.

هیچ اقدام انتخاباتی را به درخواست مقام معظم رهبری انجام نداده ام

مشاور مقام معظم رهبری در پاسخ به سئوال دیگری درباره مشکلات سیاست خارجی در کشور و این تحلیل که مشکل سیاست خارجی باعث مسائل دیگر در کشور شده است و اینکه آیا می پذیرید قرار است یک دیپلمات برجسته نزدیک به رهبری دولت بعدی را برای حل همین مشکل به عهده بگیرد ، گفت: پاسخ هر دو سئوال منفی است.

وی افزود: من در مجلس هشتم و نهم یکی از کسانی بودم که پرچم به دست گرفته و سعی کردیم اصولگرایان را دور هم جمع کنیم و آنهایی که به مجلس راه پیدا می کنند کسانی باشند که به نظام تقرب دارند و ساز مخالف با منافع و مصالح راهبردی نظام نزند. هیچ مأموریتی نداشتم و این موضوع را تکلیف خود می دانستم.

ولایتی تصریح کرد: در 5+6 بیش از 95 درصد جلسات با مسئولیت بنده تشکیل می شد و حتی یک نفر را در مجلس پیدا نمی کنید که با سهمیه من داخل شده باشد و یا خود من بخواهم وارد مجلس شوم. از این نمد کلاهی برای خود درست نمی کنم . در 7+8 که به درخواست ایت الله کنی تشکیل شد و به اتفاق آرا بنده را به عنوان سخنگو انتخاب کردند و بنده هم با وجود آن که تمایل نداشتم به دلیل اینکه ضعفی ایجاد نشود ، قبول کردم ؛ هیچ طرفداری خاصی از هیچ گروهی نمی کردم و به همین دلیل نیز همه بنده را قبول داشتند.

وی ادامه داد: در قضیه ریاست جمهوری نیز مسئله همین است و بنده در هیچ مقطعی در اقداماتی که انجام داده ام ، به درخواست مقام معظم رهبری نبوده است که ایشان بخواهند این کار را انجام دهم. بنده به عنوان یک شهروند ایرانی معتقد به نظام تکلیف خود می دانستم که کاری انجام دهم.

ولایتی خاطرنشان کرد: سیاست خارجی بسیار مهم است و این سخن مکرر مقام معظم رهبری در زمان وزارت بنده بود که 50 درصد کار دولت مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی است . با گذشت زمان جهان یکپارچه تر شده و مرزها شیشه ای تر شده است و بالاخره دنیا بین المللی تر از هر زمان دیگری شده است و حتما یک سیاست خارجی درست داشتن نقش بسیار اساسی دارد و این امر کار اسانی نیست و هم تدبیر و اجرای آن کار افراد مجرب و کارآزموده است و کسانی که در چارچوب اصول حرکت می کنند و از افراط و تفریط در سیاست خارجی پرهیز می کنند.

دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: مردم و دنیا از ثبات تصمیم گیری می خواهد نه تزلزل در تصمیم گیری ها به ویژه در روابط خارجی اعم از سیاسی و اقتصادی ، تجاری و فرهنگی و ...

وی در مورد انتخاب جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا و همچنین وزیر دفاع جدید این کشور که مواضع متفاوتی را در مورد ایران و اسرائیل مطرح کرده است ، گفت: آمریکایی ها از سیاست هایی که تا به حال و پس از گذشته بیش از 30 سال داشته اند ، نتیجه عکس گرفته اند و هیچ نتیجه مثبتی به دست نیاورده اند.

آمریکا باید در سیاست ها خود تجدید نظر کند

ولایتی با اشاره به اینکه اگر عقلانیتی در آمریکا حاکم باشد باید حتما تجدید نظری در سیاست های خود بکنند ، تصریح کرد: مسئله هسته ای مسئله راهبردی ماست . استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای حقی است که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه ازآن گذشت نمی کند و این امر مورد اتفاق همه است.

وی افزود: ممکن در آحاد ملت کسانی باشند که برخی از سیاست های نظام را قبول نداشته باشند، اما در این سیاست اتفاق نظر هست. مانند نام خلیج فارس که در نشنال ژئوگرافی در آمریکا نام آن را خلیج کذایی گذاشتند و از همه جای ایران و خارج از ایران نسبت به این مسئله اعتراض کردند و حتی ضد انقلاب نیز برای آنکه عقب نماند، موضع گیری کرد و آنها مجبور شدند این لفظ را اصلاح کنند.

در مسئله هسته ای اتفاق نظر وجود دارد

ولایتی خاطرنشان کرد: قضیه هسته ای نیز یک مسئله ملی است که بالاخره انرژی آینده هسته ای است و انرژی نفت یا فسیلی تمام شدنی است و باید به فکر یک انرژی جایگزین بود. هیچ چیزی از بین چیزهایی که کشف شده است به انرژی هسته ای به خصوص آن بخشی از انرژی هسته ای که پس مانده سوخت هسته ای است ، نمی تواند جایگزین بهتری برای این انرژی باشد.

وی تأکید کرد :امروز به جای شکاف هسته ای به فکر جوش هسته ای هستند و در جوش هسته ای مواد زائد و زباله اتمی خیلی کم است و دنیا به این سمت پیش می رود و این کار مهمی است.

مشاور مقام معظم رهبری اظهار داشت: زمانی مقام معظم رهبری مثال زدند که اگر نفتی که اکنون در اختیار ماست در دست آنها بود یا به روش قطره چکانی و یا با قیمت خیلی بالاتر آن را در اختیار دیگران می گذاشتند، اکنون نیز ما باید به فکر نسل های آینده باشیم و اگر انرژی هسته ای بخواهد در انحصار آنها باشد این وسیله ای برای استثمار کشورهای جهان سوم می شود.

وی به جنگ مالی اشاره کرد و گفت: فرانسوی ها در سال 1960 از مالی خارج شدند و حالا که مردم پس از 50 سال می خواهند راه خود را جدا کنند دوباره بمباران می کنند. دلیل آن این است که مالی نفت و زمین دارد.

ولایتی تأکید کرد: بر این اساس هیچ آدم وطن پرست، ایرانی غیرتمند و مسلمان غیوری نیست که حاضر باشد این آینده حیات صنعتی، علمی و فناوری خود را از دست بدهد. این را آمریکایی ها قبول دارند و چاره ای نیز جز قبول آن ندارند و دیر یازود نیز قبول می کنند.

وی اظهار داشت: کاری که آنها می کنند محبت به ایران نیست بلکه نشانه این است که در سیاستی که در پیش گرفته اند به بن بست رسیده اند. در جنگ نیز آنها حتما تجربه افغانستان و عراق را در ایران تکرار نخواهند کرد. امروز آمریکا ضعیف تر از آمریکای زمان حمله به عراق و افغانستان است و ایران امروز به مراتب قوی تر از عراق و افغانستان است.

ولایتی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها از حمله به عراق و افغانستان شکست خوردند و هزینه های سنگین جانی و مالی را متحمل شدند و حتما اگر عقلانیت حاکم باشد فکر حمله نظامی را از سر بیرون می کنند. رژیم صهیونیستی در مقابل موشک های نه چندان پیشرفته والفجر 5 شکست خورد . گروه جهاد اسلامی با شلیک چند موشک به تلاویو 3 میلیون اسرائیلی را به زیر زمین برد و اعلام کرد که این موشک ها را از ایران گرفته است.این حداقل امکاناتی بود که در اختیار داشتند .

غربی ها و مرتجعین منطقه با حمله به سوریه حلقه طلایی مقاومت حمله کردند

دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی در این باره که تحلیل رسمی جمهوری اسلامی ایران در سوریه این بود که پروژه سوریه برای متوقف کردن روند بیداری اسلامی د رمنطقه بود ، اگر این پروژه شکست بخورد ودولت اسد بتواند استقلال خود را حفظ کند، وضعیت مقاومت تغییر جدی خواهد کرد، ادامه داد: آنهایی که ضد مقاومت علیه صهیونیست ها هستند و مرتجعین منطقه و غربی ها با حمله به سوریه به حلقه طلایی مقاومت حمله کردند.

ولایتی تصریح کرد: اگر سوریه پشتیبانی لجستیک از حزب الله نمی کرد، حزب الله در جنگ33 روزه و حماس در جنگ 22 پیروزی را به دست نمی اوردند. سوریه نقش بسیار اساسی و کلیدی در منطقه برای اینکه سیاست مقاومت استوار پیش ببرد و یا خدای نکرده متزلزل شود ، دارد.به همین دلیل حمله به سوریه، حمله به ایران و متحدین ایران محسوب می شود.

وی در باره این تحلیل که در صورت شکست اسد نوبت عراق و ایران است و در صورت حفظ قدرت اسد مقاومت به روند طبیعی خود بازمی گردد، گفت: در حوزه عملی سیاست خارجی اسان نیست که تئوری ببافیم. غرض این است که ایران از فلسطین، مقاومت لبنان، حاکمیت طرفداران مقاومت در سوریه و حکومت برخواسته از مردم عراق و آزادی عراق از چنگال آمریکا حمایت کند که این روند را تاکنون داشته و ادامه می دهد.

ولایتی خاطرنشان کرد: بالاخره عراق از شر صدام خلاص شد ، آمریکایی با مقاومت مردم نتوانستند جای صدام را بگیرند واکنون عراق در دست مردم است. ماهم چیز بیشتری نمی خواهیم. زمانی که مردم عراق علیه صدام مقاومت می کردند و چه زمانی که مقابل اشغال آمریکایی ها ایستاده بودند، ایران از انها حمایت می کرد.

وی گفت: غرض حفظ زنجیره مقاومت است.

تصحیح



در بخشی از مصاحبه دکتر علی اکبر ولایتی با خبرنگار مهر ، حمله به سوریه به عنوان حمله به ایران و متحدین ایران قلمداد شده که برداشت سهوی خبرنگار بوده است . ولایتی تاکید دارد که دول غربی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و متحدانش قصد فشار به سوریه را دارند و بر همین اساس ایران از دولت و مردم سوریه حمایت می کند.

بدینوسیله این بخش از گفت وگوی مهر با دکتر ولایتی اصلاح می شود.